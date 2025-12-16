«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, на улице Томрис обрушилась стена частного дома: у здания просел фундамент. Инцидент произошел несколько дней назад. Некоторые соседние дома также признаны аварийными. Жителям рекомендовали не заходить в дома. Многие из них ночуют у знакомых на соседней улице. На месте работают представители Бинагадинской районной Исполнительной власти, Объединенной службы водоснабжения крупных городов, МЧС и других структур. Привлечены полицейские и тяжелая техника.
По словам местных жителей, под угрозой находятся около 50 домов. Во многих появились трещины, в одном полностью разрушено подсобное помещение. В другом обрушились стены. Сильнее всего пострадал дом Равана Шахвердиева и его дяди. Хозяева говорят, что прожили здесь 35 лет и никогда не сталкивались с подобным. После последних дождей раздался громкий звук, произошел обвал, а проседание продолжается.
«Мы успели взять только самое необходимое, дому нанесен серьезный ущерб», — рассказал владелец. Задняя часть дома огорожена лентой.
Другой житель сообщил, что полтора месяца назад за домом его родственника также просела земля и рухнула стена. Тогда участок отремонтировали, но вскоре грунт снова провалился, и из-под земли стала выходить вода — за домами фактически течет ручей. Несмотря на это, хозяин дома пока не переехал.
Местные жители говорят, что официальной информации им не предоставляют. Людям лишь сообщили, что начнутся работы и на это время их переселят в арендованное жилье. Будут ли ремонтировать дома — неизвестно.
Дороги на улицах Томрис и Западная, где расположены сотни домов, никогда не асфальтировались. После дождей они стали непроходимыми: местами грязь доходит до колен. Во многих дворах образовались большие лужи. Жители предполагают, что из-за изношенных коммуникаций и поднявшегося уровня воды грунт начал проседать.
Председатель муниципалитета и другие чиновники, находившиеся на месте, отказались от комментариев. Председатель лишь сообщил о создании комиссии и покинул территорию. Вопросы о состоянии дорог и дальнейшей судьбе жильцов остались без ответа. Позже люди, обратившиеся с жалобами, попросили не раскрывать их имен, отметив, что им пообещали «создать условия».
В Бинагадинской районной Исполнительной власти сообщили haqqin.az, что дома в этом районе были построены много лет назад.
Сейчас МЧС, Служба водоснабжения крупных городов и районная Исполнительная власть совместно изучают ситуацию.
Объединенная служба водоснабжения заявила, что опасность возникла из-за того, что дома на улице Томрис построены прямо на магистральном коллекторе сточных вод диаметром 1000 миллиметров. Два дня назад, сразу после проседания, районная служба водоканала обследовала территорию, составила акт с участием представителей МЧС и Исполнительной власти. Жителям письменно сообщили, что проживание в таких условиях опасно и необходимо покинуть дома.
По итогам оценки установлено, что восстановить коллектор невозможно. Подготовлен новый проект, начаты работы по его реализации.