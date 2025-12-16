«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, на улице Томрис обрушилась стена частного дома: у здания просел фундамент. Инцидент произошел несколько дней назад. Некоторые соседние дома также признаны аварийными. Жителям рекомендовали не заходить в дома. Многие из них ночуют у знакомых на соседней улице. На месте работают представители Бинагадинской районной Исполнительной власти, Объединенной службы водоснабжения крупных городов, МЧС и других структур. Привлечены полицейские и тяжелая техника.

По словам местных жителей, под угрозой находятся около 50 домов. Во многих появились трещины, в одном полностью разрушено подсобное помещение. В другом обрушились стены. Сильнее всего пострадал дом Равана Шахвердиева и его дяди. Хозяева говорят, что прожили здесь 35 лет и никогда не сталкивались с подобным. После последних дождей раздался громкий звук, произошел обвал, а проседание продолжается.

«Мы успели взять только самое необходимое, дому нанесен серьезный ущерб», — рассказал владелец. Задняя часть дома огорожена лентой.

Другой житель сообщил, что полтора месяца назад за домом его родственника также просела земля и рухнула стена. Тогда участок отремонтировали, но вскоре грунт снова провалился, и из-под земли стала выходить вода — за домами фактически течет ручей. Несмотря на это, хозяин дома пока не переехал.

Местные жители говорят, что официальной информации им не предоставляют. Людям лишь сообщили, что начнутся работы и на это время их переселят в арендованное жилье. Будут ли ремонтировать дома — неизвестно.