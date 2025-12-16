МЧС Азербайджана отмечает 20-летие

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал‑полковник Кямаледдин Гейдаров, генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Эргюдж Калантарли, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана генерал‑лейтенант Бообек Аджикеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Санжар Зупаров, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Роман Куринин, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси генерал‑майор Игорь Болотов, заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана генерал‑майор Имомали Иброхимзода, заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Сахокия, руководитель Центра Абу‑Даби Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и катастрофам ОАЭ Али Мохаммед Аль Мутава Аль Дахери, директор департамента Главного управления гражданской обороны Катара Хамед Аргуб Аль‑Халди, сотрудники МЧС Азербайджана, члены Общественного совета при МЧС и представители СМИ.

В связи с профессиональным праздником сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и 20‑летием со дня создания ведомства состоялась торжественная церемония.

Участники мероприятия сначала посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венки и цветы к его памятнику. С уважением была почтена память выдающегося офтальмолога академика Зарифы Алиевой, на ее могилу также были возложены цветы. Затем была посещена Аллея шехидов, на могилы героических сынов Отечества, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, были возложены цветы, а к памятнику «Вечный огонь» — венок.

После участники церемонии ознакомились на территории Академии МЧС с выставкой спецтехники. Здесь были представлены самые современные машины и оборудование, находящиеся в распоряжении структурных подразделений МЧС Азербайджана.

После исполнения Государственного гимна состоялось торжественное прохождение личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мероприятие продолжилось в актовом зале Академии МЧС. Память героических шехидов, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, была почтена минутой молчания. Затем участники мероприятия посмотрели видеоролик, подготовленный управлением по связям с общественностью МЧС и посвященный 20‑летней истории министерства.