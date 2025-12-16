Кремль пока в неведении

Песков добавил, что для возможности нового раунда переговоров России сначала необходимо ознакомиться с результатами консультаций, которые ведут Вашингтон, Киев и европейские столицы.

В Москве не получали никаких сигналов о результатах состоявшихся в Берлине переговоров о плане прекращения войны в Украине. Об этом в интервью газете «Известия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда следует ожидать следующего раунда переговоров РФ и США.

Пресс-секретарь президента РФ выразил скептическое отношение к роли европейцев в этих переговорах, заявив, что их участие «в плане достижения приемлемого результата ничего хорошего не сулит».

В воскресенье и понедельник в Берлине проходили переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, европейских союзников Киева, а также специальных посланников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам участников встречи, США согласились предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, однако стороны пока не договорились о самом сложном вопросе — территориальных уступках. Россия настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донецкой области, Украина с этим не соглашается.

Президент Украины заявил, что после очередного раунда консультаций в Берлине США должны передать новые предложения России, а после получения ответа провести новые переговоры с украинской делегацией.