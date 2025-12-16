USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Кремль пока в неведении

21:06 544

В Москве не получали никаких сигналов о результатах состоявшихся в Берлине переговоров о плане прекращения войны в Украине. Об этом в интервью газете «Известия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что для возможности нового раунда переговоров России сначала необходимо ознакомиться с результатами консультаций, которые ведут Вашингтон, Киев и европейские столицы.

«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда следует ожидать следующего раунда переговоров РФ и США.

Пресс-секретарь президента РФ выразил скептическое отношение к роли европейцев в этих переговорах, заявив, что их участие «в плане достижения приемлемого результата ничего хорошего не сулит».

В воскресенье и понедельник в Берлине проходили переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, европейских союзников Киева, а также специальных посланников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам участников встречи, США согласились предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, однако стороны пока не договорились о самом сложном вопросе — территориальных уступках. Россия настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донецкой области, Украина с этим не соглашается.

Президент Украины заявил, что после очередного раунда консультаций в Берлине США должны передать новые предложения России, а после получения ответа провести новые переговоры с украинской делегацией.

Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 26
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 545
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 1021
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 795
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 2550
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 2405
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1389
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 2777
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1737
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8392
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1545

ЭТО ВАЖНО

Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 26
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 545
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 1021
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 795
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 2550
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 2405
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1389
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 2777
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1737
Позиции России и Украины сблизились
Позиции России и Украины сблизились Утверждает Рябков; обновлено 13:30
13:30 8392
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
Монако передало Баку титул «Мировой столицы спорта»
17:45 1545
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться