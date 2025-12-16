Приговор Януковичу оставили в силе

Киевский апелляционный суд отклонил жалобы стороны защиты экс-президента Украины Виктора Януковича и оставил без изменений приговор Подольского райсуда Киева. Об этом сообщили 16 декабря в Офисе генпрокурора Украины, пишут украинские СМИ.

Согласно решению суда, бывший президент Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины.

При этом Януковичу назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества РФ в ведении войны против Украины, за которые он решением Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Вместе с тем проходивший по одному делу с Януковичем бывший заместитель начальника Управления государственной охраны Украины был приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины.

28 апреля в Офисе генпрокурора Украины заявили, что беглого экс-президента Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки людей через границу.

Прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности и представителями РФ незаконно перелетел через государственную границу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из своего близкого окружения и военнослужащих Управления государственной охраны (УГО).

По версии обвинения, все они вылетели в направлении военного аэродрома в городе Ейск (РФ). Пробыв там некоторое время, они вылетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете направились на аэродром Гвардейское на территории Крыма.

В городе Севастополь Янукович подстрекал к дезертирству военнослужащих УГО, которые охраняли его. В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в Россию выехала часть работников госохраны — по итогу на украинскую военную службу они не вернулись, сообщили в Офисе генпрокурора.

Как заявлял прокурор по делам Майдана Денис Иванов, к побегу Януковича причастны личный охранник российского президента Владимира Путина Сергей Морозов и экс-командующий Южного военного округа РФ Александр Галкин.

«На то время сотрудник Федеральной службы охраны из личной охраны Путина Морозов Сергей Петрович и командующий Южного военного округа Галкин Александр Викторович причастны к незаконному пересечению государственной границы экс-президентом Украины Виктором Януковичем», — сказал он.

По словам Иванова, в ходе судебного разбирательства были установлены маршруты и даты передвижения Януковича, а также люди, которые ему помогали.

«Все эти события происходили в сопровождении специальных служб Российской Федерации и Вооруженных сил РФ. Была привлечена Федеральная служба охраны, военные Южного военного округа, а также Черноморский флот РФ. По одному из телефонов, которым пользовался Янукович во время постоянного передвижения, происходили соединения с личным охранником Путина», — сказал прокурор по делам Майдана.