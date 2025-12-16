Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит

Развернутая в ноябре в Национальном авиационном парке Ирана выставка вооружений, использованных исламской республикой в 12-дневной войне против Израиля и США, выглядела как попытка властей зафиксировать собственную интерпретацию итогов конфликта. В центре экспозиции оказались ракеты: баллистические, гиперзвуковые, оперативно-тактические, а также ударные беспилотники, которые в военном мышлении Ирана давно рассматриваются как ключевой инструмент стратегического сдерживания. Именно через призму ракетной программы Тегеран предлагает сегодня иранскому обществу и внешнему миру оценивать успехи и неудачи прошедшей войны.

С точки зрения иранского руководства, главный позитивный результат 12-дневного конфликта заключается в том, что исламская республика сумела избежать сценария тотального военного разгрома и навязывания ей войны на истощение по образцу Газы. Этот тезис последовательно продвигается с помощью акцента на дальнобойные баллистические системы, прежде всего семейства «Седжил» и другие твердотопливные ракеты, которые, по утверждению иранских военных, создали для Израиля и США неприемлемые риски эскалации. В логике Тегерана именно наличие ракет большого радиуса действия позволило Ирану оперативно перейти от состояния стратегической уязвимости к демонстрации способности нанести ответный удар, не затягивая вооруженный конфликт на месяцы или годы. По мнению военных аналитиков, в ходе 12-дневной войны ракетная составляющая действительно стала сильной стороной Ирана. Даже западные источники признают, что массированное применение относительно недорогих иранских боеприпасов вынудило Израиль и США расходовать чрезвычайно дорогостоящие средства перехвата и высокоточные авиационные боеприпасы. С военной точки зрения это означало асимметричное давление на противника: Иран делал ставку на количество, дальность и психологический эффект, тогда как его оппоненты были вынуждены отвечать качеством и ценой. В Тегеране этот баланс интерпретируют как доказательство жизнеспособности своей ракетной доктрины. Дополнительным элементом успеха иранская сторона считает технологическую эволюцию своей ракетной программы за последние десятилетия. Выставка в Национальном авиапарке сознательно проводит историческую линию от полного отсутствия ракет в годы ирано-иракской войны 1980-х годов к нынешнему статусу Ирана как одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров ракетных и беспилотных систем. Демонстрация беспилотников типа «Шахед», применяемых Россией в войне с Украиной, служит напоминанием о том, что Иран уже давно превратил свои военные разработки в инструмент геополитического влияния, выходящего далеко за пределы Ближнего Востока.