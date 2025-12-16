USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Мир в Украине не раньше весны?

21:41 812

План, который должен помочь Украине восстановить мир, разрабатывается совместно с США и сейчас обсуждается в правительственном квартале. Его финализация ожидается не раньше весны. Об этом говорится в статье немецкого издания Berliner Zeitung.

Для Киева переговоры по вступлению в ЕС являются лишь частью повестки дня, которую президент Украины Владимир Зеленский привез с собой во время своего визита в Берлин. Другие темы были не менее важными: вопросы оружия, финансирования и прежде всего мирный план для Украины.

По словам представителей правительства, план, разработанный вместе с американской стороной, уже находится на «очень продвинутой стадии», но будет финализирован не раньше весны. Как узнала Berliner Zeitung от политических кругов, немецкое и американское правительства согласились совместно поддерживать его разработку.

Также достигнута договоренность, что США и Германия возьмут на себя роль гарантов. Однако пока нет признаков того, что предложение будет реальным или привлекательным для Кремля. Поэтому план разрабатывается вместе с украинской стороной, чтобы он не выглядел как «диктат Запада». Ожидается, что его содержание будет представлено Зеленскому в ближайшие дни.

Временно Германия оказывает военную помощь, тогда как американо-украинский диалог в Берлине остается четким и однозначным. В американской и украинской делегациях, несмотря на присутствие немецких дипломатов, ведутся переговоры о стратегии завершения войны.

Через несколько дней, возможно, станет понятно, какой прогресс достигнут. Немецкое правительство, вероятно, играет тактическую роль, поставляя вооружения и финансирование, тогда как США остаются стратегическим партнером для Киева.

Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине
Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине обновлено 23:23
23:23 2773
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
22:53 922
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 942
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 1898
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 2333
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 1137
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 3246
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 3326
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1789
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 3404
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 1999

