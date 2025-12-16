Венгрия своей позиции не меняет

Венгрия, выступающая против вступления Украины в Европейский союз, блокировала ежегодное заявление ЕС о процессе его расширения. Как сообщает Deutsche Welle, правительство премьер-министра Виктора Орбана не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути евроинтеграции.

Остальные государства Евросоюза подтвердили, что Украина достигла прогресса в выполнении требований Брюсселя, указала датский министр по делам Европы Мари Бьерре. «26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания», - заявила Бьерре.

Министр по делам Европы ФРГ Гунтер Крихбаум назвал действия Венгрии «все более деструктивными» и обвинил правительство в Будапеште в препятствовании решениям ЕС.

Вето Венгрии означает, что Украина по-прежнему не может начать формальные переговоры о вступлении в ЕС. Вместе с тем уже идут неформальные консультации об условиях членства Украины, указала Мари Бьерре. Она считает, что Киев мог бы добиться очень быстрого прогресса, сними Венгрия свое вето.

Помимо оценки Украины, заявление ЕС о процессе расширения включало в себя оценку прогресса шести балканских стран, а также Турции, Молдовы и Грузии. Согласно последнему анализу Еврокомиссии, Черногория продвинулась дальше всех в процессе вступления в ЕС. Считается, что страна сможет завершить переговоры о вступлении к концу 2026 года, если сохранит нынешние темпы реформ.