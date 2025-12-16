USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

За употребление наркотиков штраф до 500 евро

22:15 862

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что штрафы за употребление наркотиков будут увеличены более чем в два раза. Это заявление французского президента приводит dpa.

В частности, штрафы будут увеличены с 200 евро до 500 евро. «Мы должны забирать деньги у тех, кого мы ловим с наркотиками», – сказал Макрон.

Во Франции было зарегистрировано множество смертельных случаев, связанных с торговлей наркотиками.

Употребление незаконных наркотиков во Франции наказывается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере 3 750 евро, но для ускорения уголовного судопроизводства несколько лет назад был введен простой штраф за хранение и употребление небольших количеств наркотиков. Он не распространяется на несовершеннолетних или лиц, подозреваемых в других наркопреступлениях.

В 2024 году было наложено почти 200 тысяч таких штрафов, что составляет около трех четвертей всех преступлений, связанных со злоупотреблением наркотиками.

Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине
Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине обновлено 23:23
23:23 2779
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
22:53 928
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 944
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 1903
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 2336
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 1137
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 3249
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 3327
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1789
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 3407
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 2000

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине
Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине обновлено 23:23
23:23 2779
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
22:53 928
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 944
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 1903
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 2336
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 1137
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 3249
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 3327
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1789
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 3407
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 2000
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться