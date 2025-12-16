За употребление наркотиков штраф до 500 евро

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что штрафы за употребление наркотиков будут увеличены более чем в два раза. Это заявление французского президента приводит dpa.
В частности, штрафы будут увеличены с 200 евро до 500 евро. «Мы должны забирать деньги у тех, кого мы ловим с наркотиками», – сказал Макрон.
Во Франции было зарегистрировано множество смертельных случаев, связанных с торговлей наркотиками.
Употребление незаконных наркотиков во Франции наказывается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере 3 750 евро, но для ускорения уголовного судопроизводства несколько лет назад был введен простой штраф за хранение и употребление небольших количеств наркотиков. Он не распространяется на несовершеннолетних или лиц, подозреваемых в других наркопреступлениях.
В 2024 году было наложено почти 200 тысяч таких штрафов, что составляет около трех четвертей всех преступлений, связанных со злоупотреблением наркотиками.