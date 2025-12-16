За употребление наркотиков штраф до 500 евро

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что штрафы за употребление наркотиков будут увеличены более чем в два раза. Это заявление французского президента приводит dpa.

В частности, штрафы будут увеличены с 200 евро до 500 евро. «Мы должны забирать деньги у тех, кого мы ловим с наркотиками», – сказал Макрон.