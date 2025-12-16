Крупная сделка израильского оборонного концерна

В ноябре 2025 года израильский оборонный концерн «Эльбит Маарахот» опубликовал сообщение для биржи, в котором заявил о заключении сделки с иностранным клиентом на 2,3 миллиарда долларов, пишут израильские СМИ.

Имя клиента и объекты сделки не назывались, упоминался только срок исполнения – 8 лет. Более того, согласно публикациям в СМИ, раскрытие имени клиента могло бы привести к немедленной отмене сделки.

Как сообщает сайт Intelligence Online, покупателем являются Объединенные Арабские Эмираты.

ОАЭ ранее уже покупали израильские вооружения. В частности, в 2022 году концерн «Рафаэль» подписал договор на поставку ОАЭ партии мобильных систем ПВО SPYDER, а «Эльбит» - систем лазерной защиты транспортных самолетов от ракет.

Государственные израильские оборонные концерны «Рафаэль» и «Авиационная промышленность» открыли в ОАЭ свои представительства и совместные предприятия.