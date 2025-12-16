USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Семьсот миллионов на беспилотники для Украины

22:39 541

Военная помощь Украине в размере 700 миллионов евро пойдет на передачу Киеву беспилотников. Подробности последней помощи Украине на своей странице в социальной сети Х раскрыл министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Я сообщаю о нашей последней поддержке: 700 миллионов евро на беспилотники и 250 миллионов евро на американское оружие. Нам всем нужно активизировать усилия, чтобы укрепить переговорную позицию Украины», — написал он.

По его словам, решение о поддержке принято, «несмотря на значительный прогресс в дипломатической сфере», поскольку конфликт еще не окончен и Украина «нуждается в нашей военной помощи».

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал поставки Украине «большого количества» управляемых ракет Sidewinder.

