«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит

По данным издания, Куртич скончался на улице в Москве 17 ноября 2025 года. До сегодняшнего дня сербские власти не получили от российских правоохранителей заключения судебно-медицинской экспертизы о смерти Куртича.

Сербская разведка сообщила президенту страны Александару Вучичу о «подозрительной смерти» в Москве представителя компании Yugoimport SDPR (сербская государственная оборонная компания) Радомира Куртича. Об этом сообщает сербский портал Blic.

Представители Yugoimport SDPR после этого посетили офисы компании в Москве и обнаружили пропажу «значительного количества документов, а также жестких дисков с компьютеров», пишет портал.

Российские следственные органы не предоставили никакой официальной информации об этом инциденте ни посольству Сербии, ни представительству Yugoimport SDPR в Москве, ни сербским службам безопасности.

Также сообщается, что президент Сербии Александар Вучич на встрече с представителями спецслужб и Yugoimport SDPR заявил, что никого не следует обвинять, пока не будут получены веские доказательства. Вучич потребовал, чтобы всю необходимую информацию о смерти Куртича получили от представителей российских властей и спецслужб, пишет портал.