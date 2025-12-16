USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит

22:53 935

Сербская разведка сообщила президенту страны Александару Вучичу о «подозрительной смерти» в Москве представителя компании Yugoimport SDPR (сербская государственная оборонная компания) Радомира Куртича. Об этом сообщает сербский портал Blic.

По данным издания, Куртич скончался на улице в Москве 17 ноября 2025 года. До сегодняшнего дня сербские власти не получили от российских правоохранителей заключения судебно-медицинской экспертизы о смерти Куртича.

Представители Yugoimport SDPR после этого посетили офисы компании в Москве и обнаружили пропажу «значительного количества документов, а также жестких дисков с компьютеров», пишет портал.

Российские следственные органы не предоставили никакой официальной информации об этом инциденте ни посольству Сербии, ни представительству Yugoimport SDPR в Москве, ни сербским службам безопасности.

Также сообщается, что президент Сербии Александар Вучич на встрече с представителями спецслужб и Yugoimport SDPR заявил, что никого не следует обвинять, пока не будут получены веские доказательства. Вучич потребовал, чтобы всю необходимую информацию о смерти Куртича получили от представителей российских властей и спецслужб, пишет портал.

Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине
Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине обновлено 23:23
23:23 2785
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
22:53 936
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 949
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 1906
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 2337
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 1137
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 3252
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 3330
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1789
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 3410
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 2000

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине
Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине обновлено 23:23
23:23 2785
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
22:53 936
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 949
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 1906
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 2337
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 1137
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 3252
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 3330
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1789
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 3410
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 2000
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться