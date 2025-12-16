Громкий скандал в Белом доме

В Белом доме обвинили журнал Vanity Fair в искажении слов главы аппарата Сьюзи Уайлс в материале, где она критически отзывается о миллиардере Илоне Маске и вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Об этом сообщает Bloomberg.

Опубликованный во вторник материал Vanity Fair (под пейволом, т.е. платный доступ к контенту – ред.), как утверждается, основан на почти годе общения журналистов с Уайлс, где она высказала ряд откровенных и порой критических замечаний о ближайшем окружении президента США Дональда Трампа.

Среди прочего Уайлс назвала Маска «ярым» потребителем кетамина и предположила, что он «употреблял микродозы», когда поделился постом в соцсети X с утверждением, что работники госсектора ответственны за миллионы убитых во время правления Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. В то же время глава аппарата Белого дома сказала, что не имеет информации из первых рук об употреблении Маском каких-либо наркотиков.

В материале Vanity Fair утверждается, что Уайлс назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса «сторонником теорий заговора», а главу бюджетного управления Белого дома Расса Воута – «абсолютным праворадикальным фанатиком».

Она также раскритиковала генпрокурора Пэм Бонди за ее работу с документами, касающимися дела Джеффри Эпштейна.

На этом фоне Уайлс в своем посте в соцсети X назвала статью Vanity Fair «нечестно сфабрикованной нападкой на меня, лучшего президента, сотрудников Белого дома и Кабинета министров в истории».

«Был проигнорирован важный контекст, а большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, удалена из статьи. После прочтения я предполагаю, что это было сделано с целью создать чрезвычайно хаотичную и негативную картину о президенте и нашей команде», – добавила она.

С постами в поддержку Уайлс выступили и остальные члены администрации президента США.