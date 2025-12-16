USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Громкий скандал в Белом доме

22:55 693

В Белом доме обвинили журнал Vanity Fair в искажении слов главы аппарата Сьюзи Уайлс в материале, где она критически отзывается о миллиардере Илоне Маске и вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Об этом сообщает Bloomberg.

Опубликованный во вторник материал Vanity Fair (под пейволом, т.е. платный доступ к контенту – ред.), как утверждается, основан на почти годе общения журналистов с Уайлс, где она высказала ряд откровенных и порой критических замечаний о ближайшем окружении президента США Дональда Трампа.

Среди прочего Уайлс назвала Маска «ярым» потребителем кетамина и предположила, что он «употреблял микродозы», когда поделился постом в соцсети X с утверждением, что работники госсектора ответственны за миллионы убитых во время правления Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. В то же время глава аппарата Белого дома сказала, что не имеет информации из первых рук об употреблении Маском каких-либо наркотиков.

В материале Vanity Fair утверждается, что Уайлс назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса «сторонником теорий заговора», а главу бюджетного управления Белого дома Расса Воута – «абсолютным праворадикальным фанатиком». 

Она также раскритиковала генпрокурора Пэм Бонди за ее работу с документами, касающимися дела Джеффри Эпштейна.

На этом фоне Уайлс в своем посте в соцсети X назвала статью Vanity Fair «нечестно сфабрикованной нападкой на меня, лучшего президента, сотрудников Белого дома и Кабинета министров в истории».

«Был проигнорирован важный контекст, а большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, удалена из статьи. После прочтения я предполагаю, что это было сделано с целью создать чрезвычайно хаотичную и негативную картину о президенте и нашей команде», – добавила она.

С постами в поддержку Уайлс выступили и остальные члены администрации президента США.

Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине
Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине обновлено 23:23
23:23 2786
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
22:53 937
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 949
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 1908
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 2337
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 1137
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 3253
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 3330
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1789
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 3410
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 2000

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине
Лига чемпионов: «Сабах» играет на равных в решающем матче в Берлине обновлено 23:23
23:23 2786
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
22:53 937
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
21:35 949
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
21:06 1908
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
20:41 2337
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
19:26 1137
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор
18:19 3253
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
Эрдоган предупреждает и Россию, и Украину
19:06 3330
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
Дело об онлайн‑азартных играх и отмывании средств: обвиняемые вину не признают
18:32 1789
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция
17:57 3410
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16:43 2000
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться