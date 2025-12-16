Не видать Европе нового истребителя

Встреча министров обороны Франции, Германии и Испании, состоявшаяся на прошлой неделе, не привела к прорыву в спасении проблемной программы по созданию совместного европейского истребителя нового поколения FCAS. Об этом агентству Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Один из источников добавил, что реализация проекта стоимостью 100 млрд евро, в рамках которого три страны должны были совместно построить истребитель пятого поколения, который заменил бы французские Rafales и немецко-испанские Eurofighters, теперь «маловероятна».

Объявление о переходе проекта к следующему этапу было предварительно запланировано на встрече глав правительств ЕС в Брюсселе на этой неделе.

Два других источника из отрасли также заявили, что ожидают, что переговоры по следующему этапу программы перенесут на 2026 год, поскольку сейчас нет смысла публично обсуждать этот вопрос.

Три страны также не смогли прийти к соглашению по «боевому облаку» и системам беспилотников, которые предусмотрены в рамках программы FCAS.

В основе спора лежит желание французского военного подрядчика Dassault взять на себя ведущую роль в проекте, обойдя немецкого партнера Airbus, что официальный Берлин считает неприемлемым.

Еще одной трудностью является то, что две страны нуждаются в военных самолетах для разных задач. Франции нужны самолеты, способные нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем, тогда как Германия, не имеющая авианосцев, уже согласилась приобрести американские F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.

Ранее во вторник глава Dassault выразил сомнения относительно будущего программы, заявив, что оно зависит от того, готова ли Германия пересмотреть свою зависимость от импорта американского оружия.

В октябре СМИ сообщали, что Европа начала серьезно обсуждать альтернативы проекту истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).