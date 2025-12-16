ФИФА раздала награды: названы лучший футболист, тренер, вратарь...

Победитель в номинации был объявлен на церемонии в Дохе. 28-летний Дембеле в 2025 году выиграл чемпионат и Кубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В сентябре нападающий сборной Франции получил «Золотой мяч».

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим футболистом мира по итогам 2025 года по версии ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Всего на награду претендовали 11 футболистов. Трое — одноклубники Дембеле: марокканец Ашраф Хакими, португальцы Нуну Мендеш и Витинья. Остальные — англичанин Гарри Кейн («Бавария»), француз Килиан Мбаппе («Реал»), англичанин Коул Палмер («Челси»), испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все — «Барселона») и египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»).

Лучшим главным тренером года признали Луиса Энрике, под руководством которого ПСЖ провел исторический сезон.

Лучшим вратарем года назван Джанлуиджи Доннарумма — он летом покинул ПСЖ и присоединился к «Манчестер Сити».

Премия имени Ференца Пушкаша — за самый красивый гол года — досталась Сантьяго Монтиэлю — двоюродному брату Гонсало Монтиэля, чей пенальти принес аргентинской команде победу в финале чемпионата мира 2022 года. Сантьяго Монтиэль выступает на родине за клуб «Индепендьенте». 25-летний вингер в одном из матчей чемпионата страны поразил ворота соперника ударом через себя из-за пределов штрафной.

Лучшей футболисткой по версии FIFA стала Айтана Бонмати из «Барселоны», действующая обладательница «Золотого мяча». Лучшим тренером в женском футболе признана Сарина Вигман, принесшая английской национальной команде вторую подряд победу на Евро. Лучшим голкипером — англичанка Ханна Хэмптон из лондонского «Челси», выигравшая со сборной чемпионат Европы, а с клубом — три внутренних трофея. Премию имени Марты — за лучший гол — получила мексиканка Лизбет Овалье, которой удалось поразить ворота, исполнив удар скорпионом с разворота.

Награду Fair Play — за образцовое поведение во время игры — получил врач клуба второй бундеслиги «Магдебург» Андреас Харласс-Нойкинг, спасший во время выездного матча против «Регенсбурга» жизнь болельщика домашней команды.

Премией для фанатов наградили болельщиков иракского клуба «Захо». Так FIFA отметила акцию, которую они устроили перед матчем против «Аль-Худуда», бросив на поле около 30 тыс. игрушек, которые позже были направлены больным детям.