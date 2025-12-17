USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом

00:00

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил о рисках для ветеранов после войны и даже об угрозе гражданской войны в Украине. Об этом он заявил онлайн на форуме «Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины», где говорил о роли ветеранов в послевоенной политике и обществе Украины, сообщают украинские СМИ.

По мнению Залужного, демобилизованные бывшие военные в случае ухудшения экономической ситуации в Украине окажутся перед соблазном легких денег, которые можно заработать незаконным способом.

«Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшние реалии. То, что мы видим. Второе: а что может быть завтра? Надо понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег», — говорит экс-главком ВСУ.

По его словам, возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах. Залужный отметил, что опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане это подтверждают.

Залужный не исключает политической дестабилизации и угрозы гражданской войны: «Окончание войны и перспектива возвращения около одного миллиона наших защитников домой, у кого он, конечно, есть, и переход к статусу ветерана станет новым вызовом и для государства, и для гражданского общества. И, что характерно, и для самих ветеранов», — добавил посол.

«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 3878
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 2387
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 468
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
00:00 1564
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот
16 декабря 2025, 19:09 6918
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16 декабря 2025, 16:43 2194
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
16 декабря 2025, 22:53 2733
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
16 декабря 2025, 21:35 1317
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
16 декабря 2025, 21:06 2513
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
16 декабря 2025, 20:41 2953
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
16 декабря 2025, 19:26 1314

