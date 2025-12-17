Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил о рисках для ветеранов после войны и даже об угрозе гражданской войны в Украине. Об этом он заявил онлайн на форуме «Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины», где говорил о роли ветеранов в послевоенной политике и обществе Украины, сообщают украинские СМИ.

По мнению Залужного, демобилизованные бывшие военные в случае ухудшения экономической ситуации в Украине окажутся перед соблазном легких денег, которые можно заработать незаконным способом.

«Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшние реалии. То, что мы видим. Второе: а что может быть завтра? Надо понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализоваться, реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всяческими провокациями и соблазном легких денег», — говорит экс-главком ВСУ.

По его словам, возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах. Залужный отметил, что опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане это подтверждают.

Залужный не исключает политической дестабилизации и угрозы гражданской войны: «Окончание войны и перспектива возвращения около одного миллиона наших защитников домой, у кого он, конечно, есть, и переход к статусу ветерана станет новым вызовом и для государства, и для гражданского общества. И, что характерно, и для самих ветеранов», — добавил посол.