Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии

Азербайджан — особый друг Грузии, между правительствами наших стран сложились исключительно дружественные отношения, поэтому нам не составит труда найти общий язык по любому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе «Актуальная тема — с Макой Цинцадзе» на Первом канале Грузии.

Кобахидзе отметил, что недавно у него состоялась теплая встреча с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Туркменистане. По словам Кобахидзе, предметом переговоров является окончательная форма транзита из Азербайджана через территорию Грузии.

«Для нас интересы азербайджанской стороны абсолютно приемлемы, как и интересы армянской стороны. У нас есть свои интересы, и я думаю, что, исходя из результатов переговоров, мы легко найдем наилучший путь, который удовлетворит интересы всех трех стран», — заявил Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии также ответил на вопрос об истечении срока действия Соглашения по Южному газовому коридору и отметил, что переговоры ведутся по всем вопросам.

Грузия поддерживает исключительно дружественные отношения с Азербайджаном, что дает основания для оптимизма, и грузинская сторона надеется на достижение соглашения, выгодного для обеих сторон, заявил Кобахидзе.