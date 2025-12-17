Надежда есть, а мира пока нет

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на рождественское перемирие в Украине, а оптимистичные заявления европейских лидеров, украинских представителей и американских переговорщиков после встречи в Берлине сделали эту перспективу немного ближе. Об этом пишет The Economist.

Политики объявили о согласовании пакета гарантий безопасности, подобных НАТО, и экономической поддержки Украины после прекращения боевых действий. Однако многие детали остаются непонятными, и большинство из них требуют дополнительных переговоров.

«Важно, что эти предложения еще не были представлены России, которая, несомненно, будет возражать против многих из них. На самом деле никто не знает, заинтересован ли вообще российский лидер Владимир Путин в прекращении своего наступления, которое продолжается уже почти четыре года», - отмечается в материале.

В то же время для Украины дилемма остается неизменной, она не может согласиться на отказ от территорий в рамках соглашения о перемирии без надежных гарантий безопасности. Однако, чем сильнее гарантии, тем больше вероятность, что РФ их отклонит.

«Украина и ее европейские союзники могут быть в восторге от изменения позиции администрации Трампа в их пользу, но, когда Америка уменьшает разрыв с Европой, она увеличивает разрыв с Россией. И в любом случае трудно увидеть ценность гарантий безопасности от Америки, которая последовательно заявляла и демонстрировала, что не будет воевать за Украину против России", - пишет издание.

The Economist отмечает, что хотя бы на дипломатическом уровне переговоры в Берлине являются прогрессом. Для президента Украины Владимира Зеленского такие тесные встречи между западными союзниками стали облегчением после недель, в течение которых президент США Дональд Трамп обвинял Украину в провале дипломатии и критиковал европейских союзников, называя их «приходящими в упадок». Однако сейчас, как отметил Зеленский, стороны «договорились о 90% вопросов».

«Соглашение об основных положениях гарантий безопасности для Украины было заключено между европейцами и двумя американскими посланниками, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, соответственно, партнером президента по гольфу и его зятем. Американские чиновники описали гарантии как «платиновый стандарт», хотя детали о них почти неизвестны. Украина не будет принята в НАТО, но Америка и европейские страны предложат обязательство, которое отражает статью 5-ю НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного союзника является нападением на всех», - отмечается в материале.