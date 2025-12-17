USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Надежда есть, а мира пока нет

00:40 208

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на рождественское перемирие в Украине, а оптимистичные заявления европейских лидеров, украинских представителей и американских переговорщиков после встречи в Берлине сделали эту перспективу немного ближе. Об этом пишет The Economist.

Политики объявили о согласовании пакета гарантий безопасности, подобных НАТО, и экономической поддержки Украины после прекращения боевых действий. Однако многие детали остаются непонятными, и большинство из них требуют дополнительных переговоров.

«Важно, что эти предложения еще не были представлены России, которая, несомненно, будет возражать против многих из них. На самом деле никто не знает, заинтересован ли вообще российский лидер Владимир Путин в прекращении своего наступления, которое продолжается уже почти четыре года», - отмечается в материале.

В то же время для Украины дилемма остается неизменной, она не может согласиться на отказ от территорий в рамках соглашения о перемирии без надежных гарантий безопасности. Однако, чем сильнее гарантии, тем больше вероятность, что РФ их отклонит.

«Украина и ее европейские союзники могут быть в восторге от изменения позиции администрации Трампа в их пользу, но, когда Америка уменьшает разрыв с Европой, она увеличивает разрыв с Россией. И в любом случае трудно увидеть ценность гарантий безопасности от Америки, которая последовательно заявляла и демонстрировала, что не будет воевать за Украину против России", - пишет издание.

The Economist отмечает, что хотя бы на дипломатическом уровне переговоры в Берлине являются прогрессом. Для президента Украины Владимира Зеленского такие тесные встречи между западными союзниками стали облегчением после недель, в течение которых президент США Дональд Трамп обвинял Украину в провале дипломатии и критиковал европейских союзников, называя их «приходящими в упадок». Однако сейчас, как отметил Зеленский, стороны «договорились о 90% вопросов».

«Соглашение об основных положениях гарантий безопасности для Украины было заключено между европейцами и двумя американскими посланниками, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, соответственно, партнером президента по гольфу и его зятем. Американские чиновники описали гарантии как «платиновый стандарт», хотя детали о них почти неизвестны. Украина не будет принята в НАТО, но Америка и европейские страны предложат обязательство, которое отражает статью 5-ю НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного союзника является нападением на всех», - отмечается в материале.

«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 3881
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 2389
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 472
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
00:00 1571
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот
16 декабря 2025, 19:09 6920
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16 декабря 2025, 16:43 2194
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
16 декабря 2025, 22:53 2736
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
16 декабря 2025, 21:35 1317
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
16 декабря 2025, 21:06 2515
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
16 декабря 2025, 20:41 2955
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
16 декабря 2025, 19:26 1314

ЭТО ВАЖНО

«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 3881
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 2389
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 472
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
00:00 1571
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот
16 декабря 2025, 19:09 6920
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16 декабря 2025, 16:43 2194
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
16 декабря 2025, 22:53 2736
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
16 декабря 2025, 21:35 1317
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
16 декабря 2025, 21:06 2515
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
16 декабря 2025, 20:41 2955
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
16 декабря 2025, 19:26 1314
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться