Российские войска захватили село в Донецкой области

DeepState
01:04 58

Российские вооруженные силы захватили село Серебрянка в Донецкой области. Об этом информирует мониторинговый канал DeepState, пишут украинские СМИ.

Кроме того, сообщается о продвижении российских войск в районе шести населенных пунктов: Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном.

Украинские СМИ отмечают, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Тем временем, по их сообщениям, в Купянске Харьковской области сейчас происходит зачистка российских войск, сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

В эфире телемарафона он отметил, что украинские военные уничтожают силы противника, которые до сих пор находятся в северных и западных районах города.

«Поскольку это условия городских боев, поскольку … используют людей как живой щит, это еще некоторое время будет продолжаться. Но они (российские войска – ред.) отрезаны от снабжения, поэтому это будет иметь только одно завершение для них», – сказал Трегубов.

«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 3884
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 2392
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 473
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
00:00 1575
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот
16 декабря 2025, 19:09 6922
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16 декабря 2025, 16:43 2194
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
16 декабря 2025, 22:53 2738
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
16 декабря 2025, 21:35 1318
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
16 декабря 2025, 21:06 2517
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
16 декабря 2025, 20:41 2957
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
16 декабря 2025, 19:26 1314
