Российские войска захватили село в Донецкой области

Российские вооруженные силы захватили село Серебрянка в Донецкой области. Об этом информирует мониторинговый канал DeepState, пишут украинские СМИ.

Кроме того, сообщается о продвижении российских войск в районе шести населенных пунктов: Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном.

Украинские СМИ отмечают, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Тем временем, по их сообщениям, в Купянске Харьковской области сейчас происходит зачистка российских войск, сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

В эфире телемарафона он отметил, что украинские военные уничтожают силы противника, которые до сих пор находятся в северных и западных районах города.

«Поскольку это условия городских боев, поскольку … используют людей как живой щит, это еще некоторое время будет продолжаться. Но они (российские войска – ред.) отрезаны от снабжения, поэтому это будет иметь только одно завершение для них», – сказал Трегубов.