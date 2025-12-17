USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Кому запрещен въезд в Америку

решение Трампа
01:00 66

Президент США Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщается на сайте Белого дома 16 декабря.

В список попали Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия. Кроме того, запрет распространяется на обладателей документов, выданных Палестинской автономией. Кроме того, власти США расширили перечень стран, в отношении граждан которых вводятся частичные ограничения на въезд. В него попали 15 государств: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-дʼИвуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.

Администрация Трампа заявила, что в этих странах распространена коррупция, а жители имеют поддельные документы.

Трамп в июне своим указом запретил въезд в США гражданам 12 стран, в том числе Афганистана и Ирана, а также ввел частичные ограничения на въезд для граждан еще семи стран, среди которых Куба, Венесуэла и Туркменистан.

Белый дом заявил в ноябре, что перепроверит грин-карты иностранцев из 19 государств — тех же стран, что попали под ограничения в июне. Тогда же Дональд Трамп пообещал остановить миграцию из «всех стран третьего мира».

«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 3885
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 2392
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 473
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
00:00 1576
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот
16 декабря 2025, 19:09 6923
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16 декабря 2025, 16:43 2194
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
«Подозрительная смерть» в Москве: Сербия ждет ответа, Россия пока молчит
16 декабря 2025, 22:53 2739
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
16 декабря 2025, 21:35 1318
Кремль пока в неведении
Кремль пока в неведении
16 декабря 2025, 21:06 2517
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
«Сюрпризы» непогоды: жители бакинского поселка лишились домов
16 декабря 2025, 20:41 2957
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
Турки верят правящей партии, но не верят в экономику
16 декабря 2025, 19:26 1314

