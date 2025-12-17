Кому запрещен въезд в Америку

В список попали Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия. Кроме того, запрет распространяется на обладателей документов, выданных Палестинской автономией. Кроме того, власти США расширили перечень стран, в отношении граждан которых вводятся частичные ограничения на въезд. В него попали 15 государств: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-дʼИвуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.

Президент США Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщается на сайте Белого дома 16 декабря.

Администрация Трампа заявила, что в этих странах распространена коррупция, а жители имеют поддельные документы.

Трамп в июне своим указом запретил въезд в США гражданам 12 стран, в том числе Афганистана и Ирана, а также ввел частичные ограничения на въезд для граждан еще семи стран, среди которых Куба, Венесуэла и Туркменистан.

Белый дом заявил в ноябре, что перепроверит грин-карты иностранцев из 19 государств — тех же стран, что попали под ограничения в июне. Тогда же Дональд Трамп пообещал остановить миграцию из «всех стран третьего мира».