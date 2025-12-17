Спецпредставитель Алиева о потенциале развития отношений между Баку и Амстердамом

Одним из ключевых столпов азербайджано-нидерландских отношений является экономическое сотрудничество. Торговля между двумя странами в последние годы неуклонно растет, увеличившись на 35% только за первые 10 месяцев 2025 года. Взаимные инвестиции также находятся на подъеме. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью англоязычному ежемесячному изданию в Нидерландах The Holland Times.

Тем не менее, по его словам, сохраняется значительный неиспользованный потенциал для дальнейшего расширения и диверсификации двустороннего экономического взаимодействия.

Эльчин Амирбеков отметил, что основная цель его визита в Нидерланды - внести дальнейший вклад в нынешнюю позитивную динамику, а также «обсудить с нашими голландскими коллегами перспективы и планы на предстоящий год для дальнейшего углубления нашего партнерства». Он подчеркнул, что две страны тесно сотрудничают в энергетическом секторе, в том числе за счет увеличения поставок энергоносителей из Азербайджана в Нидерланды. Голландские компании активно участвуют в проектах в порту Баку, включая развитие морского порта, судостроение, транспортную логистику и инженерные работы, направленные на повышение его потенциала как мультимодального транспортного узла.

«В перспективе сотрудничество будет сосредоточено на новых возможностях расширения морского порта. Сельское хозяйство и управление водными ресурсами также являются потенциально ключевыми областями двустороннего сотрудничества. Голландский опыт в области устойчивого сельского хозяйства, тепличных технологий и управления водными ресурсами может сыграть важную роль в укреплении наших экономических связей», - сказал Эльчин Амирбеков.

Также многообещающие возможности для дальнейшего углубления двустороннего партнерства дает сотрудничество в высокотехнологичных секторах и возобновляемой энергетике, особенно ветровой, солнечной и экологически чистой водородной, отметил спецпредставитель президента Азербайджана.

Эльчин Амирбеков также добавил, что в отношениях между Баку и Амстердамом имеет важное значение укрепление взаимодействия в таких сферах, как культура, образование, спорт и туризм. «В последние годы сотрудничество в этих областях значительно активизировалось, что отражается и в росте числа азербайджанских студентов, обучающихся в Нидерландах», - подчеркнул Эльчин Амирбеков.