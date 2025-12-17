USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Саркози снова грозит тюремная камера

01:56 249

Французские прокуроры требуют, чтобы бывший президент Николя Саркози предстал перед судом по обвинениям, связанным с вероятным коррупционным финансированием избирательной кампании в Ливии, что привело к его непродолжительному заключению. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник Национальная финансовая прокуратура Франции подала ходатайство, чтобы Саркози предстал перед судом по обвинениям в том, что он, его жена Карла Бруни и другие лица участвовали в сговоре с целью убедить подозреваемого отозвать показания против экс-президента.

Речь идет о показаниях по делу о финансировании избирательной кампании Саркози, связанном с режимом покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. По этому делу экс-президент Франции уже был осужден в сентябре 2025 года.

Решение о проведении судебного разбирательства окончательно примет следственный судья.

Николя Саркози с конца октября удерживался в парижской тюрьме «Ля Санте» после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

10 ноября суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

Сьюзи подставила Донни
Сьюзи подставила Донни с миру по нитке - голому рубашка
02:47 49
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку Выбор Азербайджана в голосовании ФИФА
02:32 167
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений обновлено 01:20
01:20 3992
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области DeepState
01:04 713
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 4214
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 3070
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 827
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
00:00 2507
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот
16 декабря 2025, 19:09 7416
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16 декабря 2025, 16:43 2289
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
16 декабря 2025, 21:35 1472

ЭТО ВАЖНО

Сьюзи подставила Донни
Сьюзи подставила Донни с миру по нитке - голому рубашка
02:47 49
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку Выбор Азербайджана в голосовании ФИФА
02:32 167
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений обновлено 01:20
01:20 3992
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области DeepState
01:04 713
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 4214
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 3070
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 827
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
Экс-главком ВСУ шокировал украинцев прогнозом
00:00 2507
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот
16 декабря 2025, 19:09 7416
Новый трудный год для банков Турции
Новый трудный год для банков Турции наша корреспонденция
16 декабря 2025, 16:43 2289
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит
Иран работает над ошибками и делает ставку на ракетный щит наш обзор
16 декабря 2025, 21:35 1472
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться