Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку

Как известно, во вторник Международная федерация футбола провела церемонию The Best. По итогам голосования с участием главных тренеров и капитанов национальных команд, а также представителей СМИ в странах-членах ФИФА лучшим игроком года был назван француз Усман Дембеле. Он же в сентябре этого года стал обладателем «Золотого мяча».

Главный тренер футбольной сборной Азербайджана Айхан Аббасов, участвуя в голосовании ФИФА, не включил лучшего футболиста 2025 года Усмана Дембеле даже в тройку лучших.

При выборе победителей учитывались выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. За 1-е место давалось пять очков, за 2-е - три, за 3-е - одно.

Капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов посчитал, что лучшим за указанный период был французский форвард Килиан Мбаппе. Усмана Дембеле он поставил на 2-е место, а испанца Ламина Ямаля - на 3-е.

Голосующий от Азербайджана журналист Расим Мовсумов отдал предпочтение Дембеле, а в тройку лучших включил также Ямаля и марокканца Ашрафа Хакими.

А вот по мнению Айхана Аббасова номером один является именно защитник «ПСЖ» Хакими. На второй строчке у Аббасова Мбаппе, на третьей - египтянин Мохамед Салах.