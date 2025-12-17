Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»

USD 1.7000
Война в Украине рано или поздно закончится миром, важно сделать это раньше, чтобы предотвратить новые жертвы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью американской Newsmax TV, передает БелТА.

«Любая война заканчивается миром. Классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей. Я часто говорю по-мужски: знаете, ну погиб и погиб, а сколько искалеченных людей с этой войны возвращается! С ними как быть? Без ног, без рук», - сказал президент Беларуси.

По мнению Лукашенко, если бы вопрос мира зависел только от президента США Дональда Трампа, то с учетом его нынешней политики война бы давно закончилась, но это «многосторонний процесс»: «Здесь две конфликтующие еще стороны - Россия и Украина. Ну и нас же туда еще присоединили - Беларусь. Мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. И один Трамп этот вопрос не решит».

Лукашенко считает, что обсуждать детали мира можно «месяцы, и даже годы», но важно остановить стрельбу на фронте и прекратить «движение в направлении войны»: «Поэтому главное сегодня - остановить бойню, чтобы не гибли люди. Люди не гибнут - тогда сидите и договаривайтесь о чем угодно. И территориально, и еще как-то».

Лукашенко предлагает «заморозить этот конфликт от начала до конца» - остановить боестолкновения так, чтобы у России «не было настороженности», что это время может просто использоваться для перевооружения Украины: «Сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт (в тот период, когда Россия побеждает, это действительно так)… Чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами».

Рассуждая о том, как конфликтующим сторонам достичь мира, Лукашенко сказал, что к этому подтолкнет складывающаяся вокруг обстановка. Он не исключил, что эскалация может привести к мобилизации в России. «Это будет хорошо для России? Не будет хорошо, - отметил Лукашенко. - Ну что, россиянам нравится, что идет война? Конечно, нет… Ну и потом, Путин мне часто об этом говорит: «Воюем-то друг против друга - свои люди».

Он также высказал уверенность в желании президента России Владимира Путина достичь мира с Украиной. «Не буду называть причины [желания мира]. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и [президент Украины Владимир] Зеленский. Уверен. Особенно сейчас», - сказал Лукашенко. «Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет», - считает президент Беларуси.

По словам Лукашенко, в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир: «Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться».

По словам Лукашенко, Дональд Трамп «больше поджимает» Владимира Зеленского, который якобы не хочет идти на сделку. «Почему не хочет? Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать», - считает президент Беларуси.

