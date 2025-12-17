Пиночет воскрес

Сантьяго (Чили). Сторонники ультраправого кандидата, сторонника диктатора Пиночета - Хосе Антонио Каста выстроились вдоль улицы, наблюдая за его выступлением после победы на президентских выборах. Каст получил 58% голосов во втором туре

Бордо (Франция). Фермеры перекрыли трассу недалеко от Бордо в знак протеста против истребления скота из-за нодулярного дерматита. При этом уничтожаются не только зараженные коровы, но и все поголовье

Сан-Паулу (Бразилия). Участники акции протеста против законопроекта, сокращающего сроки тюремного заключения бывшего президента Жаира Болсонару несут огромный транспарант с его изображением за решеткой

Кансега (Бурунди). Беженцы, спасающиеся от боевых действий в провинции Южное Киву Конго прибывают в Бурунди

Париж (Франция). Музей Лувра остается закрытым из-за забастовки рабочих, протестующих против нехватки персонала и повышения цен на билеты

Последствия тропического циклона "Дитва" на Шри-Ланке. В результате циклона погибли 643 человека