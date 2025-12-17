USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Пиночет воскрес

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:17 274

Сантьяго (Чили). Сторонники ультраправого кандидата, сторонника диктатора Пиночета - Хосе Антонио Каста выстроились вдоль улицы, наблюдая за его выступлением после победы на президентских выборах. Каст получил 58% голосов во втором туре

Бордо (Франция). Фермеры перекрыли трассу недалеко от Бордо в знак протеста против истребления скота из-за нодулярного дерматита. При этом уничтожаются не только зараженные коровы, но и все поголовье

Сан-Паулу (Бразилия). Участники акции протеста против законопроекта, сокращающего сроки тюремного заключения бывшего президента Жаира Болсонару несут огромный транспарант с его изображением за решеткой

Кансега (Бурунди). Беженцы, спасающиеся от боевых действий в провинции Южное Киву Конго прибывают в Бурунди

Париж (Франция). Музей Лувра остается закрытым из-за забастовки рабочих, протестующих против нехватки персонала и повышения цен на билеты

Последствия тропического циклона "Дитва" на Шри-Ланке. В результате циклона погибли 643 человека

Линкольн (Великобритания). Забег Санта-Клаусов

Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 465
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 275
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 382
Заглянем в 2100 год: Африка переплюнет Китай. А как же Азербайджан?
Заглянем в 2100 год: Африка переплюнет Китай. А как же Азербайджан? новый мир
03:03 420
Сьюзи подставила Донни
Сьюзи подставила Донни с миру по нитке - голому рубашка
02:47 412
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку Выбор Азербайджана в голосовании ФИФА
02:32 517
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений обновлено 01:20
01:20 4540
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области DeepState
01:04 928
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 4349
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 3318
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 962

ЭТО ВАЖНО

Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 465
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 275
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 382
Заглянем в 2100 год: Африка переплюнет Китай. А как же Азербайджан?
Заглянем в 2100 год: Африка переплюнет Китай. А как же Азербайджан? новый мир
03:03 420
Сьюзи подставила Донни
Сьюзи подставила Донни с миру по нитке - голому рубашка
02:47 412
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку Выбор Азербайджана в голосовании ФИФА
02:32 517
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений обновлено 01:20
01:20 4540
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области DeepState
01:04 928
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов обновлено 00:52
00:52 4349
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь обновлено 00:50
00:50 3318
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
00:12 962
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться