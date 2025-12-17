Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы

Каракас (Венесуэла). Митинг боливарианского ополчения, посвященный 26-й годовщине принятия конституции Венесуэлы

Туку (Западный берег). Мать на похоронах Аммара Саббаха, 16-летнего палестинца, убитого израильскими солдатами во время рейда

Лондон (Великобритания). Бывший премьер-министр Риши Сунак прибыл в Дорланд-Хаус, чтобы дать показания в рамках британской комиссии по расследованию пандемии COVID-19

Афины (Греция). Женщина с собачками участвует в митинге протеста против низких зарплат и роста стоимости жизни, в то время как парламент страны голосует за бюджет на 2026 год

Кандон (Северная Корея). Глава государства Ким Чен Ын вместе со своей женой и дочерью осматривает новый пищевой завод недалеко от Пхеньяна

Гуайба (Бразилия). Сильный ветер опрокинул копию Статуи Свободы