Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы

Каракас (Венесуэла). Митинг боливарианского ополчения, посвященный 26-й годовщине принятия конституции Венесуэлы

Туку (Западный берег). Мать на похоронах Аммара Саббаха, 16-летнего палестинца, убитого израильскими солдатами во время рейда

Лондон (Великобритания). Бывший премьер-министр Риши Сунак прибыл в Дорланд-Хаус, чтобы дать показания в рамках британской комиссии по расследованию пандемии COVID-19

Афины (Греция). Женщина с собачками участвует в митинге протеста против низких зарплат и роста стоимости жизни, в то время как парламент страны голосует за бюджет на 2026 год

Кандон (Северная Корея). Глава государства Ким Чен Ын вместе со своей женой и дочерью осматривает новый пищевой завод недалеко от Пхеньяна

Гуайба (Бразилия). Сильный ветер опрокинул копию Статуи Свободы

Якутск (Россия). Люди идут по улице в столице Республики Саха при температуре -47°C

Пиночет воскрес
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Заглянем в 2100 год: Африка переплюнет Китай. А как же Азербайджан?
Сьюзи подставила Донни
Айхан Аббасов не включил лучшего футболиста мира Усмана Дембеле даже в тройку
«Подозрительная смерть» в Москве: Вучич ждет от России разъяснений
ВСУ зачищают Купянск, а россияне продвигаются в Донецкой области
«Сабах» проиграл в Берлине и попрощался с Лигой чемпионов
Результаты «Рамштайна»: Украина получит от союзников рекордную помощь
Кобахидзе: Азербайджан – особый друг Грузии
