Азербайджанская нефть дешевеет

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $1,28, или 2%, составив $62,45, сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $60,20.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на $1,27, или 2,06%, составив $60,40.

В государственном бюджете Азербайджана на этот год средняя цена одного барреля нефти рассчитана из $70.

Напомним, минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.