USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Иран призвал Кипр исправиться

10:13 1154

Министерство иностранных дел Ирана вызвало кипрского посла в Тегеране Петроса Накузиса после совместного заявления официальных лиц Кипра и ОАЭ, которые Тегеран расценил как вмешательство во внутренние дела страны.

Как пишут иранские СМИ, в ходе встречи заместитель министра иностранных дел Ирана и генеральный директор по делам Персидского залива Мохаммед Алибек вручил дипломату ноту протеста.

«Послу заявили, что острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб являются неотъемлемой частью территории Ирана, а исторический, фактический и бесспорный суверенитет страны над ними не подлежит сомнению. Иран категорически отвергает любые территориальные претензии, расценивая подобные заявления как нарушение основополагающих принципов уважения национального суверенитета и территориальной целостности государств», - говорится в заявлении МИД ИРИ.

В МИД также призвали власти Кипра незамедлительно исправить допущенную ошибку и воздерживаться от подобных шагов в будущем.

Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 550
В США убили видного физика-ядерщика
В США убили видного физика-ядерщика
11:30 1014
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби фото
11:24 858
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
11:11 780
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 9150
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло обновлено 11:53
11:53 2030
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией Deutsche Welle
10:33 1343
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
10:30 1089
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 6447
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 2987
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 3977

ЭТО ВАЖНО

Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 550
В США убили видного физика-ядерщика
В США убили видного физика-ядерщика
11:30 1014
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби фото
11:24 858
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
11:11 780
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 9150
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло обновлено 11:53
11:53 2030
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией Deutsche Welle
10:33 1343
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
10:30 1089
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 6447
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 2987
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 3977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться