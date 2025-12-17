USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Европа прекращает помощь Грузии

10:20 1084

По итогам 2025 года Грузия не получит никакой финансовой помощи со стороны ЕС, заявили в Еврокомиссии. Поддержка вряд ли возобновится и в 2026 году, сообщили журналистам в Европарламенте.

Речь идет о €120 млн, выделение которых было заморожено еще в 2024 году, так как в Брюсселе посчитали, что Грузия не соответствует критериям демократии. Несмотря на то что страна по-прежнему остается кандидатом на вступление в Евросоюз, ее принятие в сообщество к 2030 году также маловероятно.

Эксперты отмечают, что, несмотря на это, ЕС постарается сохранить влияние на Южном Кавказе, и ключевым партнером в регионе для Брюсселя станет Армения.

Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 552
В США убили видного физика-ядерщика
В США убили видного физика-ядерщика
11:30 1016
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби фото
11:24 859
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
11:11 781
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 9152
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло обновлено 11:53
11:53 2031
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией Deutsche Welle
10:33 1345
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
10:30 1090
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 6448
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 2987
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 3978

