Европа прекращает помощь Грузии

По итогам 2025 года Грузия не получит никакой финансовой помощи со стороны ЕС, заявили в Еврокомиссии. Поддержка вряд ли возобновится и в 2026 году, сообщили журналистам в Европарламенте.

Речь идет о €120 млн, выделение которых было заморожено еще в 2024 году, так как в Брюсселе посчитали, что Грузия не соответствует критериям демократии. Несмотря на то что страна по-прежнему остается кандидатом на вступление в Евросоюз, ее принятие в сообщество к 2030 году также маловероятно.

Эксперты отмечают, что, несмотря на это, ЕС постарается сохранить влияние на Южном Кавказе, и ключевым партнером в регионе для Брюсселя станет Армения.