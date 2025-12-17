Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ

Ночью беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ. В городе работала противовоздушная оборона, были слышны взрывы.

Напомним, в Славянске-на-Кубани расположен НПЗ, который ранее уже неоднократно становился целью атак беспилотников со стороны Украины в рамках продолжающейся войны между Украиной и РФ.

Информация о возможных разрушениях на территории завода на данный момент отсутствует. Известно, что пострадали два человека, а также были повреждены несколько частных домов.

По данным телеграм-канала Mash, обломки дронов повредили пять частных домов: повреждены крыши и выбиты окна. Кроме того, зафиксированы повреждения электросетей в городе.

Одновременно беспилотники были зафиксированы над Саратовом и расположенным рядом Энгельсом. Напомним, в Энгельсе находится база стратегической авиации, которая ранее уже подвергалась ударам в ходе войны.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Саратовом и Энгельсом прозвучало не менее десяти взрывов.

Также сообщается об атаке беспилотников на Ейск в Краснодарском крае, где расположены крупная авиабаза и летные училища.