У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией

Президент США Дональд Трамп утверждает, что за первый год своего пребывания в должности он завершил 8 войн. Однако некоторые из его мирных соглашений на деле оказались в значительной степени неэффективными. Риторика Трампа о прекращении войн и наведении порядка, по-видимому, является «дымом и зеркалами», пишет Deutsche Welle.

По данным издания, единственным конфликтом, в разрешении которого администрация Трампа может заявить о своем содействии, является спор между Арменией и Азербайджаном, где активное участие США фактически привело к завершению почти 40-летней напряженности.

«То, что он называет миром, в основном представляло собой временные паузы, соглашения о регулировании или победы на пресс-конференциях, которые игнорировали коренные причины конфликта», — заявила основатель антивоенной группы Code Pink, действующей в США, Медея Бенджамин.

«Это не были долгосрочные мирные соглашения, а краткосрочные политические решения, которые отсрочили, а не предотвратили возобновление войны», — отметила она в беседе с DW.

Исследователь Университетского института Лиссабона (ISCTE-UL) Эужениу Кошта Алмейда считает, что в роли дипломата у Трампа присутствует тактика, выходящая за рамки личного авторитета и действующая «на пересечении логики геополитической стратегии, экономических интересов и утверждения личного и электорального лидерства».