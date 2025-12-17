Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло

При условии гарантий безопасности от США и Европы западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF.
По словам канцлера, недавние переговоры в Берлине продемонстрировали «существенный прогресс». В частности, речь идет о готовности США совместно с европейскими партнерами предоставить Украине гарантии безопасности, которые по своему содержанию приближены к положениям статьи 5 Североатлантического альянса.
«Тот факт, что американцы взяли на себя такое обязательство, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, будто это территория НАТО, - я думаю, что это представляет собой замечательную новую позицию для Соединенных Штатов», - сказал он.
Он подчеркнул, что в случае новых нападений со стороны России Запад не останется в стороне и будет реагировать на агрессию.
«Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против ответных российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого», - подчеркнул канцлер.
Комментируя заявления российского президента Владимира Путина, который отрицает возможность размещения иностранных войск на территории Украины, Мерц отметил, что несмотря на многочисленные отказы, в конце концов, главе Кремля придется согласиться на решения, необходимые для завершения войны.
Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, гарантии безопасности для Украины, разработанные по итогам встреч в Берлине, предусматривают усиление ВСУ, размещение европейских сил на территории страны и расширение использования американской разведки.
В документе также изложены подробности о формировании военного контингента под руководством Европы, который будет помогать Украине в обеспечении безопасности в воздухе и на море. Чиновники не сообщили, какие страны планируют разместить войска в Украине, но украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что несколько государств уже дали такие обязательства в частном порядке.
Эти силы должны базироваться в западной части Украины, вдали от линии прекращения огня, чтобы служить дополнительным сдерживающим фактором против любой будущей российской агрессии.
Также документ описывает, как США будут использовать свои разведывательные системы для контроля соблюдения перемирия и выявления действий России, направленных на повторное вторжение. В том числе планируется, что США будут выявлять попытки России организовать «операции под чужим флагом», которые могли бы дать Москве предлог для возобновления военных действий. Однако неясно, будут ли американские силы вмешиваться для защиты европейских войск в Украине в случае нападения на них, пишет NYT.
ЕС обсуждает возможность принятия решения о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам в обход позиции Бельгии. Об этом сообщает издание Politico.
По его данным, план Еврокомиссии об использовании активов по-прежнему сталкивается с сопротивлением страны, на территории которой сосредоточена их основная часть. Утром в среду послы ЕС соберутся в последней попытке согласовать как можно больше деталей до того, как начнется саммит в четверг в Брюсселе, отмечает Politico.
При этом, согласно его информации, несколько союзников Киева готовы действовать без Бельгии. «Важно, чтобы Бельгия участвовала. Но посмотрим, если это (голосование квалифицированным большинством) будет единственным (вариантом), почему бы и нет?» - цитирует Politico премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Вместе с этим некоторые дипломаты предупреждают о рисках такого шага, который может усугубить раскол и спровоцировать более широкий кризис внутри сообщества.
12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.
*** 10:49
Европейские лидеры оказались под «огромным и беспрецедентным давлением» со стороны США накануне ключевого саммита в Брюсселе, где должна решиться судьба так называемого «репарационного кредита» для Украины. Об этом пишет Politico.
Как отмечает издание, спор вокруг использования замороженных российских активов для финансирования Украины обнажил глубокий раскол внутри ЕС по вопросу реакции на новый мировой порядок и давление со стороны Вашингтона. «Они хотят ослабить нас», — заявил Politico высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с ситуацией.
На этой неделе Европейский совет, по данным издания, должен решить две задачи: добиться ощутимых результатов по финансированию Украины и одновременно защитить ЕС от попыток Белого дома повлиять на европейскую политику. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что ЕС будет «серьезно подорван на долгие годы», если не сможет договориться о финансировании Украины.
По словам четырех представителей ЕС, участвовавших в обсуждениях, чиновники администрации президента США Дональда Трампа оказывали давление на европейские правительства, призывая отклонить план использования 210 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины. «Когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь соглашения по замороженным средствам, потому что Бельгия выступила против этого. Два месяца спустя стало ясно, что проблема ЕС на самом деле не в Бельгии, а в Трампе», — пишет Politico.
С тех пор Еврокомиссия и крупнейшие европейские столицы пытались убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера поддержать «репарационный кредит». Его позиция имеет ключевое значение, поскольку именно в Бельгии находится основная часть замороженных российских активов.
За последнюю неделю переговоры, по данным издания, резко активизировались, однако, как признал один из высокопоставленных чиновников ЕС, шансы на сделку «ухудшились, а не улучшились». «Мне хотелось плакать», — сказал он, описывая атмосферу на встрече министров по делам ЕС в Брюсселе перед саммитом.
Politico подчеркивает, что Украине срочно нужны деньги: в 2026 году страна может столкнуться с дефицитом бюджета в размере 71,7 млрд евро. «Если финансирование не начнется к апрелю, придется сократить государственные расходы, что может подорвать моральный дух и способность страны продолжать обороняться», — отмечает издание.
На этом фоне США и страны Европы, по данным The New York Times, подготовили совместный план поддержки Украины после окончания войны. Американо-европейский мирный план предполагает создание более мощных вооруженных сил Украины, развертывание европейских сил на ее территории и расширенное использование американской разведки для сдерживания возможных будущих атак России.
По информации газеты, в ходе переговоров в Берлине были утверждены два документа, описывающих гарантии безопасности. Они также призваны убедить Украину пойти на территориальные уступки в рамках мирной сделки и отказаться от формального вступления в НАТО. Один из документов содержит обязательства, аналогичные гарантиям статьи 5 НАТО, предусматривающей коллективную защиту в случае нападения. Второй поясняет, как американские и европейские силы будут взаимодействовать с украинской армией, чтобы предотвратить новые попытки захвата территорий со стороны России.
В частности, предполагается, что численность ВСУ в мирное время составит 800 тыс. человек. Документы также описывают европейские силы, которые будут действовать на территории Украины для обеспечения безопасности в воздухе и на море, а также перечень военной техники, необходимой Киеву.
Как отмечает The New York Times, новые гарантии безопасности будут иметь обязательную юридическую силу. Дональд Трамп согласился представить их на ратификацию в Сенат США, где утверждаются международные договоры.