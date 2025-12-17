Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло

При условии гарантий безопасности от США и Европы западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF.

По словам канцлера, недавние переговоры в Берлине продемонстрировали «существенный прогресс». В частности, речь идет о готовности США совместно с европейскими партнерами предоставить Украине гарантии безопасности, которые по своему содержанию приближены к положениям статьи 5 Североатлантического альянса.

«Тот факт, что американцы взяли на себя такое обязательство, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, будто это территория НАТО, - я думаю, что это представляет собой замечательную новую позицию для Соединенных Штатов», - сказал он.

Он подчеркнул, что в случае новых нападений со стороны России Запад не останется в стороне и будет реагировать на агрессию.

«Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против ответных российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого», - подчеркнул канцлер.

Комментируя заявления российского президента Владимира Путина, который отрицает возможность размещения иностранных войск на территории Украины, Мерц отметил, что несмотря на многочисленные отказы, в конце концов, главе Кремля придется согласиться на решения, необходимые для завершения войны.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, гарантии безопасности для Украины, разработанные по итогам встреч в Берлине, предусматривают усиление ВСУ, размещение европейских сил на территории страны и расширение использования американской разведки.

В документе также изложены подробности о формировании военного контингента под руководством Европы, который будет помогать Украине в обеспечении безопасности в воздухе и на море. Чиновники не сообщили, какие страны планируют разместить войска в Украине, но украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что несколько государств уже дали такие обязательства в частном порядке.

Эти силы должны базироваться в западной части Украины, вдали от линии прекращения огня, чтобы служить дополнительным сдерживающим фактором против любой будущей российской агрессии.

Также документ описывает, как США будут использовать свои разведывательные системы для контроля соблюдения перемирия и выявления действий России, направленных на повторное вторжение. В том числе планируется, что США будут выявлять попытки России организовать «операции под чужим флагом», которые могли бы дать Москве предлог для возобновления военных действий. Однако неясно, будут ли американские силы вмешиваться для защиты европейских войск в Украине в случае нападения на них, пишет NYT.

ЕС обсуждает возможность принятия решения о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам в обход позиции Бельгии. Об этом сообщает издание Politico.

По его данным, план Еврокомиссии об использовании активов по-прежнему сталкивается с сопротивлением страны, на территории которой сосредоточена их основная часть. Утром в среду послы ЕС соберутся в последней попытке согласовать как можно больше деталей до того, как начнется саммит в четверг в Брюсселе, отмечает Politico.

При этом, согласно его информации, несколько союзников Киева готовы действовать без Бельгии. «Важно, чтобы Бельгия участвовала. Но посмотрим, если это (голосование квалифицированным большинством) будет единственным (вариантом), почему бы и нет?» - цитирует Politico премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Вместе с этим некоторые дипломаты предупреждают о рисках такого шага, который может усугубить раскол и спровоцировать более широкий кризис внутри сообщества.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.