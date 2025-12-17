В Азербайджане увеличилось число компаний с местными инвестициями

В Азербайджане по состоянию на 1 декабря текущего года количество налогоплательщиков составило 1 667 152, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Согласно информации, 86,8% налогоплательщиков составляют физические лица, 13,2% — юридические лица и другие организации. За год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,5%, а количество учреждений, предприятий и организаций — на 6,9%.

Количество коммерческих структур, зарегистрированных на конец ноября, достигло 203 001 единицы, что на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом. При этом 92% коммерческих юридических лиц, находящихся на государственной регистрации, созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% — в форме акционерных обществ, 1,1% — кооперативов, остальные — в других организационно-правовых формах.

За 11 месяцев текущего года государственную регистрацию прошли 12 957 коммерческих структур. Из них 88,8% были созданы с местными инвестициями, 11,2% — с иностранными.

Отмечается, что 85,1% коммерческих структур зарегистрированы в электронном порядке. В отчетный период доля электронной регистрации ООО с местными инвестициями составила 96,4%.