USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику

11:11 786

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф – «отличный переговорщик» и «специалист по сделкам», которого «все любят», поскольку у него отличный характер. Такую оценку ему дал президент США Дональд Трамп, выступая в честь еврейского праздника Ханука. Трансляцию вел Белый дом на YouTube.

«Стив — отличный специалист по сделкам. Но я заметил одну вещь в нем. У него была потрясающая личность. Он был риелтором в Нью-Йорке. Он мало знал о реках, землях и границах России, а также о других местах, где работает. Он ничего об этом не знал», — сказал республиканец.

Трамп отметил, что за 20 лет «он имел дело со всеми в Нью-Йорке» и добавил, что считает характер Уиткоффа «наилучшим». У президента, по его словам, есть и другие сотрудники — отличные переговорщики, но с ними сперва придется «вступить в войну», чего не хотелось бы.

Несмотря на отсутствие у Уиткоффа дипломатического образования и опыта, Трамп назначил его своим спецпосланником, в том числе по вопросу украинского урегулирования. В феврале 2025-го тот совершил своей первый визит в Москву. Всего за этот год спецпосланник Трампа посетил Россию шесть раз.

Последний раз он приезжал в столицу вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером в начале декабря на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых обсуждали мирный план США по Украине. Несмотря на то что стороны назвали переговоры конструктивными, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что компромисс по территориям не найден.

После этого, в середине декабря, состоялись переговоры Уиткоффа, Кушнера и украинской делегации, которую возглавлял президент Владимир Зеленский. Встречи шли на протяжении двух дней в Берлине. Первый раунд переговоров продлился около пяти часов. По их итогам Уиткофф заявил о «значительном прогрессе». Наиболее сложным Зеленский назвал вопрос территорий. Reuters сообщил, что сторонам удалось найти решение «90% вопросов».

Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 556
В США убили видного физика-ядерщика
В США убили видного физика-ядерщика
11:30 1028
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби фото
11:24 864
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
11:11 787
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 9156
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло обновлено 11:53
11:53 2044
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией Deutsche Welle
10:33 1350
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
10:30 1095
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 6452
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 2989
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 3980

ЭТО ВАЖНО

Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 556
В США убили видного физика-ядерщика
В США убили видного физика-ядерщика
11:30 1028
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби фото
11:24 864
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
11:11 787
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 9156
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло обновлено 11:53
11:53 2044
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией Deutsche Welle
10:33 1350
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
10:30 1095
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 6452
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 2989
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 3980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться