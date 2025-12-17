Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф – «отличный переговорщик» и «специалист по сделкам», которого «все любят», поскольку у него отличный характер. Такую оценку ему дал президент США Дональд Трамп, выступая в честь еврейского праздника Ханука. Трансляцию вел Белый дом на YouTube.

«Стив — отличный специалист по сделкам. Но я заметил одну вещь в нем. У него была потрясающая личность. Он был риелтором в Нью-Йорке. Он мало знал о реках, землях и границах России, а также о других местах, где работает. Он ничего об этом не знал», — сказал республиканец.

Трамп отметил, что за 20 лет «он имел дело со всеми в Нью-Йорке» и добавил, что считает характер Уиткоффа «наилучшим». У президента, по его словам, есть и другие сотрудники — отличные переговорщики, но с ними сперва придется «вступить в войну», чего не хотелось бы.

Несмотря на отсутствие у Уиткоффа дипломатического образования и опыта, Трамп назначил его своим спецпосланником, в том числе по вопросу украинского урегулирования. В феврале 2025-го тот совершил своей первый визит в Москву. Всего за этот год спецпосланник Трампа посетил Россию шесть раз.

Последний раз он приезжал в столицу вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером в начале декабря на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых обсуждали мирный план США по Украине. Несмотря на то что стороны назвали переговоры конструктивными, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что компромисс по территориям не найден.

После этого, в середине декабря, состоялись переговоры Уиткоффа, Кушнера и украинской делегации, которую возглавлял президент Владимир Зеленский. Встречи шли на протяжении двух дней в Берлине. Первый раунд переговоров продлился около пяти часов. По их итогам Уиткофф заявил о «значительном прогрессе». Наиболее сложным Зеленский назвал вопрос территорий. Reuters сообщил, что сторонам удалось найти решение «90% вопросов».