В США убили видного физика-ядерщика

В США застрелен американский физик-ядерщик, директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы штата сообщила газета USA Today.

По данным следствия, ученого обнаружили с огнестрельными ранениями в его доме в Бруклине 15 декабря. Он был госпитализирован, однако на следующий день скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

Вечером 13 декабря неизвестный открыл стрельбу на территории Брауновского университета в семиэтажном комплексе, в котором располагаются инженерные факультеты и кафедра физики. Погибли два человека, еще девять пострадали. В ФБР заявили, что пока не видят прямой связи между этим инцидентом и убийством Лурейро, дом которого находится примерно в 80 км от университета.

Нуно Лурейро родился в Португалии. Переехал в США в 2005 году. С 2016 года он работал в Массачусетском технологическом институте, сначала в должности заместителя главы Центра физики плазмы и термоядерного синтеза, а затем возглавил его.