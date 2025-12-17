USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

В США убили видного физика-ядерщика

11:30 1030

В США застрелен американский физик-ядерщик, директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы штата сообщила газета USA Today.

По данным следствия, ученого обнаружили с огнестрельными ранениями в его доме в Бруклине 15 декабря. Он был госпитализирован, однако на следующий день скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

Вечером 13 декабря неизвестный открыл стрельбу на территории Брауновского университета в семиэтажном комплексе, в котором располагаются инженерные факультеты и кафедра физики. Погибли два человека, еще девять пострадали. В ФБР заявили, что пока не видят прямой связи между этим инцидентом и убийством Лурейро, дом которого находится примерно в 80 км от университета.

Нуно Лурейро родился в Португалии. Переехал в США в 2005 году. С 2016 года он работал в Массачусетском технологическом институте, сначала в должности заместителя главы Центра физики плазмы и термоядерного синтеза, а затем возглавил его.

Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 559
В США убили видного физика-ядерщика
В США убили видного физика-ядерщика
11:30 1031
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби фото
11:24 868
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
11:11 788
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 9157
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло обновлено 11:53
11:53 2048
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией Deutsche Welle
10:33 1353
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
10:30 1097
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 6452
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 2989
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 3980

ЭТО ВАЖНО

Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 559
В США убили видного физика-ядерщика
В США убили видного физика-ядерщика
11:30 1031
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби фото
11:24 868
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
11:11 788
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 9157
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло обновлено 11:53
11:53 2048
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией Deutsche Welle
10:33 1353
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
10:30 1097
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 6452
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 2989
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 3980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться