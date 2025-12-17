Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп распорядился о введении полной блокады санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или выходящих из ее портов, одновременно объявив действующие власти страны иностранной террористической организацией. Об этом сообщает «Коммерсант».

Президент заверил, что Соединенные Штаты будут и далее наращивать военное присутствие вокруг Венесуэлы до тех пор, пока руководство страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас».

«Нелегитимный режим (Николаса) Мадуро использует нефть с этих украденных нефтяных месторождений для собственного финансирования, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Власти Венесуэлы, в свою очередь, отвергли обвинения в хищении природных ресурсов, назвав их нарушением норм международного права, а также принципов свободы торговли и судоходства. В заявлении венесуэльского правительства, опубликованном в Telegram-канале вице-президента страны Дельси Родригес, подчеркивается: «В полном соответствии с международным правом, которое защищает нас, нашей конституцией и законами республики, Венесуэла подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными ресурсами, а также свое право на свободу судоходства и торговли в Карибском море и мировом океане».

На этом фоне китайские нефтеперерабатывающие заводы – ключевые потребители венесуэльской нефти – потребовали от государственной компании PDVSA более глубоких скидок и пересмотра условий спотовых контрактов. По данным агентства Reuters со ссылкой на источники, дисконт на нефть марки Merey достиг $21 за баррель.

