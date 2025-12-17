К Трампу едет фельдмаршал

Командующий Сухопутными войсками Пакистана фельдмаршал Асим Мунир в ближайшие недели посетит Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, стороны намерены обсудить ситуацию в секторе Газа. Как сообщает Reuters, это будет третья встреча за шесть месяцев, и, вероятно, она будет посвящена вопросам, касающимся миротворческих сил в Газе.

Напомним, мирный план Трампа по Газе, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации.