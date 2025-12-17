USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

К Трампу едет фельдмаршал

12:13 117

Командующий Сухопутными войсками Пакистана фельдмаршал Асим Мунир в ближайшие недели посетит Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, стороны намерены обсудить ситуацию в секторе Газа. Как сообщает Reuters, это будет третья встреча за шесть месяцев, и, вероятно, она будет посвящена вопросам, касающимся миротворческих сил в Газе.

Напомним, мирный план Трампа по Газе, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации.

Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 565
В США убили видного физика-ядерщика
В США убили видного физика-ядерщика
11:30 1038
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби фото
11:24 872
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
Трамп рассказал о любви к своему спецпосланнику
11:11 793
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 9158
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло
Ключевое решение Европы по Украине. Трамп сделает все, чтобы этого не произошло обновлено 11:53
11:53 2061
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией
У Трампа получилось только с Азербайджаном и Арменией Deutsche Welle
10:33 1357
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
Беспилотники атаковали НПЗ и авиабазы в нескольких регионах РФ
10:30 1098
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы
Ветер справедливо опрокинул Статую Свободы объектив haqqin.az
03:25 6456
Пиночет воскрес
Пиночет воскрес объектив haqqin.az
03:17 2992
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
Рецепт от Лукашенко: «заморозить конфликт от начала до конца»
03:16 3980

