Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Венгрия сняла вето на пакет военной помощи для Армении

12:59 976

На этой неделе Венгрия сняла вето на пакет военной помощи Евросоюза для Армении в размере €20 млн в рамках «Европейского фонда мира», предложенный в марте. Об этом сообщил европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк со ссылкой на источники.

Он отметил, что окончательное оформление решения ожидается в январе.

Европейский фонд мира создан в 2021 году и является фондом, который ЕС использует для отправки военной помощи за пределы блока. С момента своего создания средства в основном направлялись в Украину.

