Американцы положили глаз на похищенную венесуэльскую нефть

По меньшей мере две американские нефтяные компании претендуют на 1,9 млн баррелей венесуэльской нефти с танкера, задержанного 10 декабря Вооруженными силами США, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Стоимость груза оценивается примерно в $95 млн. Компании, претендующие на нефть, могут быть связаны с судебными исками против Венесуэлы на общую сумму $20,8 млрд, касающимися принудительной продажи американского филиала государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela – CITGO, отмечает Axios.

10 декабря США с участием авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Президент Дональд Трамп заявил, что страна планирует оставить нефть себе, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила намерение США конфисковать задержанный танкер и его груз.

Венесуэла потребовала немедленно освободить экипаж, вернуть похищенную нефть и прекратить вмешательство в законную торговлю сырьем. Во вторник вечером Трамп написал в соцсети Truth Social, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее, а также признал венесуэльские власти «иностранной террористической организацией».