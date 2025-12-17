Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве

Обеспечение прав и свобод человека в Азербайджанской Республике является одним из главных направлений государственной политики. Важной составляющей этой политики является применение принципов гуманизма, милосердия и индивидуального подхода в уголовной политике. Институты помилования и амнистии, выступая в качестве правовых механизмов этих принципов, способствуют укреплению воспитательного характера наказания и возвращению осужденных в общество как исправившихся личностей.

Одна из правовых реформ, проведенных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в области защиты прав и свобод человека, касалась гуманизации уголовной политики и обеспечения права на жизнь, которое является одним из основных естественных прав, закрепленных в международных правовых актах и национальном законодательстве.

Как известно, с июня 1993 года в Азербайджане действует фактический мораторий на применение смертной казни, и за последующие пять лет смертные приговоры, вынесенные более 120 лицам за различные тяжкие преступления, не были приведены в исполнение. Впоследствии в соответствии с Законом от 10 февраля 1998 года о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы в связи с отменой смертной казни в Азербайджанской Республике смертные приговоры всем заключенным были заменены на пожизненное заключение.

Хотя окончательное решение об отмене смертной казни еще не принято в ряде стран, исключение смертной казни, самой суровой формы наказания, из уголовного законодательства впервые на Востоке именно в нашей стране, в результате гуманизации уголовной политики, было оценено как блестящее проявление государственной политики, основанной на принципах гуманизма, и вызвало большой резонанс в мире.

Акты о помиловании и амнистии имеют особое значение с точки зрения обеспечения прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Поэтому общенациональный лидер Гейдар Алиев, всегда подчеркивавший гуманизм, адекватность и воспитательную важность наказания, добился восстановления института помилования в нашей стране, подписав в 1995 году первый в истории независимого азербайджанского государства указ о помиловании. Таким образом, в общей сложности 3 104 осужденных были освобождены от неотбытой части своих сроков наказания по 32 указам и распоряжениям о помиловании, подписанным в период с 1995 по 2003 год.

В результате семи амнистийных актов, принятых по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, который превратил принятие амнистий в позитивную традицию в Азербайджане, более 77 000 заключенных были освобождены из тюрем и воссоединились со своими семьями и обществом.

В период руководства нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева, который остается приверженным гуманистической политике, заложенной общенациональным лидером, успешно продолжается практика подписания распоряжений о помиловании и инициирования принятия актов об амнистии.

Следует отметить, что в период с 1995 по 2025 год в общей сложности 71 указ и распоряжение о помиловании, подписанные сначала общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а затем нашим уважаемым президентом Ильхамом Алиевым, и 12 актов об амнистии, принятых с 1996 года, привели к освобождению тысяч заключенных от неотбытой части срока наказания.

Принятие четырех актов об амнистии по инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева, госпожи Мехрибан Алиевой, еще в период ее членства в Милли Меджлисе, а также освобождение 10 000 заключенных на основании последнего акта были встречены общественностью с большим энтузиазмом.

Естественно, проводимая государством гуманистическая политика принесла огромную радость заключенным, членам их семей и другим близким людям, и в то же время оказала серьезное воспитательное воздействие на общество.

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) в соответствии со своим мандатом в течение прошедшего года последовательно работала над защитой прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы, рассмотрением их обращений и обеспечением индивидуального подхода. В этом контексте в ряде случаев, основанных на обращениях, поданных омбудсменом, применялся институт помилования, что обеспечивало реальные правовые последствия принципов гуманизма.

Положительным событием является то, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках продолжения политики гуманного наказания инициировал внесение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики проекта постановления об амнистии. Внесение в Милли Меджлис проекта закона об очередной амнистии можно расценивать как продолжение последовательной и систематической гуманной политики государства.

Акты об амнистии — это не только правовой механизм, но и проявление социальной справедливости, сострадания и уважения к человеческому достоинству. На историческом этапе, когда суверенитет Азербайджана полностью восстановлен и высшая правовая сила Конституции обеспечена на всей территории страны, эта инициатива демонстрирует мощь и правовую зрелость государства.

Следует также отметить, что в последние годы основными направлениями правовых реформ в Азербайджанской Республике стали декриминализация ряда деяний, расширение применения альтернативных наказаний и рассмотрение лишения свободы как крайней меры. Такой подход, помимо соответствия международным правовым нормам, имеет большое значение и с точки зрения защиты прав человека.

В результате мониторинга, проводимого омбудсменом, рассмотрения поступивших обращений и переписки с соответствующими государственными органами, были достигнуты важные результаты в плане возвращения помилованных лиц в семейную среду, расширения их возможностей социальной адаптации и реинтеграции в общество. Эта деятельность также способствовала укреплению правового контроля и прозрачности в пенитенциарной системе.

В рамках своих полномочий институт омбудсмена будет активизировать свою деятельность в процессе принятия и реализации акта об амнистии, направленного на обеспечение прав и свобод человека, защиту прав лиц, освобожденных от наказания, и их успешную реинтеграцию в общество.

Таким образом, представление в Милли Меджлис законопроекта об очередной амнистии является наглядным примером приверженности азербайджанского государства правам человека, его политики, основанной на правовых реформах и гуманистических ценностях.

Как омбудсмен Азербайджана, я рассматриваю эту инициативу главы государства как важный шаг в обеспечении прав и свобод человека, гуманизации уголовной политики и здорового развития общества.

Предпринятые в этом направлении шаги еще раз показывают, что правовая система Азербайджанской Республики ставит своей главной целью не только верховенство права, но и защиту человеческого достоинства.