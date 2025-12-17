В Баку стартовала научная конференция NASCO XXVIII

16 декабря в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности состоялась церемония открытия XXVIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVIII), посвященной «Году Конституции и Суверенитета».

Конференция организована совместно Министерством науки и образования, Государственным агентством по науке и высшему образованию и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности (АГУНП).

В конференции принимают участие государственные представители, местные и зарубежные гости, известные ученые, ректоры высших учебных заведений, профессора и преподавательский состав, докторанты и молодые исследователи.

Перед конференцией была посещена Аллея почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога-ученого Зарифы Алиевой, а также возложили венки и букеты цветов к их могилам.

Церемония открытия началась с исполнения государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах.

В своей приветственной речи ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Руфат Азизов отметил, что конференция на протяжении многих лет играет важную роль в научной жизни страны. Ректор заявил, что, охватывая цели устойчивого развития, NASCO XXVIII является лидером по общим показателям с 609 принятыми участниками. При этом количество принятых статей превысило 600.

Ректор, представивший подробный доклад о конференции, также обратил внимание на то, что на конференцию были приняты диссертации докторантов и молодых исследователей из 61 высшего учебного заведения и института Азербайджана, а также диссертации из 11 вузов и институтов зарубежных стран. Ректор рассказал о современной научной среде, созданной для молодых ученых в АГУНП, и о возможностях, направленных на поощрение молодых исследователей. Он отметил, что научные возможности, созданные конференцией, внесут значительный вклад в этом направлении.

Выступая, министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал о достижениях страны в области науки и образования, также о будущих приоритетах. В своей речи министр подчеркнул, что наука и образование являются стратегическим приоритетом для Азербайджана, и цель состоит не только в расширении теоретических знаний, но и в укреплении интеграции науки с экономикой и обществом.

Министр заявил, что новое поколение докторских программ, которые будут внедрены в стране с сентября, позволит молодым ученым проводить свою научную деятельность в соответствии с международными стандартами. Он подчеркнул, что расширение междисциплинарного подхода в высшем образовании, структурные реформы, проведенные в НАНА, модернизация грантовых и финансовых механизмов, развитие стартап-экосистемы и технопарков укрепили научный потенциал Азербайджана. Министр также отметил, что эти реформы и инициативы закладывают основу для будущего развития нашей страны в области науки и инноваций.

В заключение своего выступления министр отметил, что NASCO XXVIII является важной платформой для молодых ученых с точки зрения представления научных результатов и обмена идеями, и пожелал конференции успехов.

После официальной церемонии открытия конференция продолжила свою работу в секциях.

Следует отметить, что в рамках двухдневной конференции будут организованы панельные дискуссии по темам «Бессмертное наследие академика Юсифа Маммадалиева и перспективы современной химии» и «Инновации, основанные на науке», а также доклады, охватывающие различные научные области.

Главная цель конференции — стимулировать научную активность молодых исследователей, расширить обмен научными идеями и создать платформу для обмена опытом.