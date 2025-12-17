В Баку и на Апшероне без осадков

USD 1.7000
18 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 7-11° тепла. Атмосферное давление - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны небольшие осадки, не исключается снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 7-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.

Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 4759
Министр обороны России о войне с НАТО в 2030 году
Министр обороны России о войне с НАТО в 2030 году
15:29 42
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 3116
Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом
Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом
15:11 390
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 1092
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 931
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 1227
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 2771
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция; все еще актуально
16 декабря 2025, 17:57 5153
Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве
Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве
13:01 456
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 1547

