Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что США могут ввести новые антироссийские санкции, передают российские СМИ.
По словам Пескова, в Кремле пока не видели таких сообщений: «Нет, мы этих сообщений пока не видели. То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, — об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений».
РБК передает, что российский рынок акций снизился после того, как Bloomberg сообщило, что США могут ввести новые санкции по отношению к России. Одновременно резко выросли цены на нефть. Индекс Мосбиржи на минимуме терял 0,52%, до 2759,72 пункта. До появления новости индикатор торговался в небольшом плюсе. Цена нефти Brent на пике прибавляла 2,39%, до $60,33 за баррель.
Цены на нефть в среду также растут на фоне новой волны геополитического риска вокруг Венесуэлы, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Поводом стало заявление Дональда Трампа о «полной и тотальной блокаде» всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые заходят в венесуэльские воды и выходят из них. Рынок воспринимает это как угрозу логистике и поставкам тяжелых сортов, а значит, закладывает премию за риск уже сейчас», — отмечает он.
* * * 13:26
США готовят новый раунд санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет издание, США рассматривают разные варианты. По словам нескольких источников, новые меры Вашингтон может представить уже на этой неделе.
Американский министр финансов Скотт Бессент обсудил эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели, отметили собеседники Bloomberg. Тем не менее окончательное решение в этом вопросе остается за президентом США Дональдом Трампом, подчеркнули они.
Меры обсуждаются на фоне переговоров представителей США с Украиной и Россией.