Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что США могут ввести новые антироссийские санкции, передают российские СМИ.

По словам Пескова, в Кремле пока не видели таких сообщений: «Нет, мы этих сообщений пока не видели. То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, — об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений».

РБК передает, что российский рынок акций снизился после того, как Bloomberg сообщило, что США могут ввести новые санкции по отношению к России. Одновременно резко выросли цены на нефть. Индекс Мосбиржи на минимуме терял 0,52%, до 2759,72 пункта. До появления новости индикатор торговался в небольшом плюсе. Цена нефти Brent на пике прибавляла 2,39%, до $60,33 за баррель.

Цены на нефть в среду также растут на фоне новой волны геополитического риска вокруг Венесуэлы, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Поводом стало заявление Дональда Трампа о «полной и тотальной блокаде» всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые заходят в венесуэльские воды и выходят из них. Рынок воспринимает это как угрозу логистике и поставкам тяжелых сортов, а значит, закладывает премию за риск уже сейчас», — отмечает он.