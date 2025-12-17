USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Убийство в подмосковной школе: Таджикистан вызвал посла России

14:12 1857

Министерство иностранных дел Таджикистана осудило убийство школьника в подмосковном Одинцово и призвало власти России привлечь виновных к ответственности. Как сообщает Fergananews, заявление размещено на сайте МИД Таджикистана.

В ведомстве отметили, что убийство было совершено на почве национальной ненависти. Жертвой преступления стал Кобилджон Алиев — ученик 4-го класса Успенской средней школы поселка Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. У мальчика было два гражданства – таджикское и российское.

«Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан С.Григорьев был вызван в МИД Таджикистана и ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона», — говорится в заявлении.

В МИД выразили соболезнования семье погибшего мальчика. Посольству Таджикистана в РФ поручено находиться в постоянном контакте с родными и близкими Кобилджона Алиева и держать данный вопрос под контролем.

Инцидент произошел 16 декабря 2025 года. Утром 15-летний ученик Успенской школы, вооруженный ножом и газовым баллончиком, ранил охранника учебного заведения и убил 10-летнего четвероклассника. Затем он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся. Подростка задержали прибывшие в школу силовики, в ходе допроса он дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подростку грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии, если судебно-психиатрическая экспертиза признает его вменяемым.

Мать погибшего ребенка работала в этой же школе уборщицей. Сообщается, что она одна растила двоих детей после смерти мужа.

Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 4759
Министр обороны России о войне с НАТО в 2030 году
Министр обороны России о войне с НАТО в 2030 году
15:29 46
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 3121
Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом
Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом
15:11 395
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 1096
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 932
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 1229
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 2771
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция; все еще актуально
16 декабря 2025, 17:57 5154
Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве
Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве
13:01 456
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 1547

ЭТО ВАЖНО

Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 4759
Министр обороны России о войне с НАТО в 2030 году
Министр обороны России о войне с НАТО в 2030 году
15:29 46
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 3121
Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом
Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом
15:11 395
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 1096
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 932
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 1229
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 2771
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция; все еще актуально
16 декабря 2025, 17:57 5154
Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве
Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве
13:01 456
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 1547
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться