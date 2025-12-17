Убийство в подмосковной школе: Таджикистан вызвал посла России

В ведомстве отметили, что убийство было совершено на почве национальной ненависти. Жертвой преступления стал Кобилджон Алиев — ученик 4-го класса Успенской средней школы поселка Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. У мальчика было два гражданства – таджикское и российское.

Министерство иностранных дел Таджикистана осудило убийство школьника в подмосковном Одинцово и призвало власти России привлечь виновных к ответственности. Как сообщает Fergananews, заявление размещено на сайте МИД Таджикистана.

«Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан С.Григорьев был вызван в МИД Таджикистана и ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона», — говорится в заявлении.

В МИД выразили соболезнования семье погибшего мальчика. Посольству Таджикистана в РФ поручено находиться в постоянном контакте с родными и близкими Кобилджона Алиева и держать данный вопрос под контролем.

Инцидент произошел 16 декабря 2025 года. Утром 15-летний ученик Успенской школы, вооруженный ножом и газовым баллончиком, ранил охранника учебного заведения и убил 10-летнего четвероклассника. Затем он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся. Подростка задержали прибывшие в школу силовики, в ходе допроса он дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подростку грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии, если судебно-психиатрическая экспертиза признает его вменяемым.

Мать погибшего ребенка работала в этой же школе уборщицей. Сообщается, что она одна растила двоих детей после смерти мужа.