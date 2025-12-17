Замгенсека НАТО посетит Азербайджан

USD 1.7000
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Азербайджан в первой половине следующего года. Об этом сообщили в Офисе альянса.

18 декабря Шекеринская посетит Армению. В рамках визита она проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и министром обороны Суреном Папикяном, сообщают армянские СМИ.

Кроме того, в Ереване Шекеринская также встретится с представителями гражданского общества Армении и послами стран НАТО, отмечает пресс-служба альянса.

