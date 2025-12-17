Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну

Константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви Саак Машалян на встрече в Анкаре с министром внутренних дел Турции Али Ерликая выразил надежду, что в новой турецкой конституции будут представлены интересы нацменьшинств и будет учитываться их мнение. Об этом сообщает пресс-служба Константинопольской патриархии.

Турецкий министр со своей стороны отметил, что работа по этим вопросам будет вестись с особой тщательностью.

Также отмечается, что встреча прошла в дружеской атмосфере, стороны обменялись подарками.

Во встрече приняли участие зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Севан Свачиоглу, советник президента по вопросам культуры Арам Куран и представители армянского духовенства.

Ранее сообщалось, что правящая в Турции Партия справедливости и развития (AK Parti, AKP) намерена в 2026 году представить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предложения по новой конституции.