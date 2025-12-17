В Казахстане требуют наказывать за призывы атаковать КТК

Депутат Мажилиса (парламент) Казахстана Айдос Сарым призвал проверить и привлечь к ответственности по статьям УК о пропаганде терроризма и государственной измене граждан, которые призывают к ударам по Каспийскому трубопроводному консорциуму и другой инфраструктуре или одобряют такие атаки в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС.

Депутатский запрос он направил генеральному прокурору и вице-премьеру на пленарном заседании палаты парламента.

«Просим вас рассмотреть следующие вопросы: дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Рассмотреть возможность квалификации данных действий по статье 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и статье 175 (государственная измена)», – сказал он, зачитывая запрос.

Депутат подчеркнул, что также просит провести широкую разъяснительную работу среди населения о недопустимости распространения подобных призывов. «Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам», – добавил он.

Парламентарий отметил, что атака нанесла убытки бюджету Казахстана. «Годовая экспортная выручка, поступающая через КТК, составляет порядка $30 млрд. Из них треть направляется в Национальный фонд, формируя около 20% налоговых поступлений страны. По экспертным оценкам, потенциальные ежемесячные потери при длительном простое могут достигать $500 млн», – сообщил депутат.

Атака на КТК, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на экспорт, произошла утром 29 ноября с применением украинского беспилотного морского дрона. В Минэнерго Казахстана назвали диверсию «недопустимой» и «угрожающей мировой энергобезопасности». МИД республики выразил протест, а внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что «приняло это к сведению». Ранее в Минэнерго отмечали, что республика переориентировала потоки нефти на другие направления из-за снижения возможностей прокачки и сократила добычу как минимум на 480 тыс. тонн.