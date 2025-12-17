Российские войска атакуют Запорожье: есть попадание в многоэтажку

Российские войска атакуют Запорожье, есть попадание в жилой дом. Об этом сообщили два источника: глава областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях и Воздушные силы ВСУ, пишут украинские СМИ.

Глава области обнародовал соответствующее видео.

О пострадавших пока не сообщается.

Также он сообщил, что российские войска атаковали один из объектов инфраструктуры Запорожья. Последствия уточняются.

В области сейчас продолжается воздушная тревога. Воздушные силы Украины в своих аккаунтах в соцсетях предупреждают о КАБах и дронах, которые летят на Запорожье.