Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Российские войска атакуют Запорожье: есть попадание в многоэтажку

Российские войска атакуют Запорожье, есть попадание в жилой дом. Об этом сообщили два источника: глава областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях и Воздушные силы ВСУ, пишут украинские СМИ.

Глава области обнародовал соответствующее видео.

О пострадавших пока не сообщается.

Также он сообщил, что российские войска атаковали один из объектов инфраструктуры Запорожья. Последствия уточняются.

В области сейчас продолжается воздушная тревога. Воздушные силы Украины в своих аккаунтах в соцсетях предупреждают о КАБах и дронах, которые летят на Запорожье.

Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 4759
Министр обороны России о войне с НАТО в 2030 году
Министр обороны России о войне с НАТО в 2030 году
15:29 57
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 3133
Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом
Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом
15:11 404
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 1106
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 942
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 1234
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 2773
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал»
У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция; все еще актуально
16 декабря 2025, 17:57 5155
Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве
Омбудсмен о верховенстве права и человеческом достоинстве
13:01 456
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
Блокада Трампа, ответ Каракаса и требования китайцев
11:35 1549

