Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сообщил о выявленных нарушениях при проведении выпускных и письменных вступительных экзаменов, в том числе по делу, в котором фигурирует имя эксперта в сфере образования Кямрана Асадова.

В ходе экзаменов, проведенных в 2024 году, специальные алгоритмы обработки результатов выявили ответы ряда абитуриентов, вызвавшие подозрения. По этим случаям ГЭЦ инициировал специальную проверку. До ее завершения результаты таких участников не публиковались; в личных кабинетах отображалось уведомление о проверке.

После этого лицам, отвечающим за пропускной режим в экзаменационные здания во время последующих экзаменов, было поручено усилить контроль. На очередном вступительном экзамене в Гяндже у некоторых абитуриентов были обнаружены технические средства скрытого получения информации, использование которых допускается только при наличии специального разрешения.

В ГЭЦ заявили, что нарушения выявляются на входе, во время экзамена и после него различными методами, в том числе с применением технологических средств. Центр отметил, что подобные случаи требуют дополнительных ресурсов и замедляют публикацию результатов.

17 июня ГЭЦ направил в правоохранительные органы список абитуриентов, чьи результаты вызвали подозрения, а также лиц, у которых были обнаружены запрещенные технические устройства. В ходе предварительного следствия были выявлены организаторы и созданная ими сеть.

6 ноября Генеральная прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в изготовлении и продаже незаконных технических средств для использования на выпускных и вступительных экзаменах. Также было отмечено, что работа по выявлению других участников аналогичных преступлений продолжается.

Согласно материалам дела, помощь планировалось оказать 11 абитуриентам. Они дали показания в качестве свидетелей и признали свои действия. В рамках расследования был допрошен также сапожник, изготавливавший специальную обувь для размещения технических устройств.

29 октября ГЭЦ был признан потерпевшей стороной и передал следственным органам соответствующие материалы.

Согласно обвинению, Аббасов и Асадов за денежное вознаграждение предлагали содействие в сдаче экзаменов ГЭЦ с использованием запрещенных технических средств. Они встречались с абитуриентами и инструктировали их по использованию оборудования.

Для размещения устройств использовались шесть пар спортивной обуви с модифицированной подошвой, что затрудняло обнаружение при внешнем осмотре. После прохода в здание абитуриенты устанавливали оборудование и передавали изображения экзаменационных материалов третьим лицам в режиме реального времени. Ответы передавались через специальное устройство связи.

По решению суда в отношении Гюндюза Аббасова была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Кямрана Асадова — подписка о невыезде.

12 декабря в Гянджинском городском суде состоялось подготовительное заседание. Ходатайство Кямрана Асадова о закрытом рассмотрении дела было отклонено. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 декабря в 15:00.

Согласно подпункту 6.4.2 Правил приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджана (постановление Кабинета Министров от 8 февраля 2017 года № 39), на экзаменах запрещено использование мобильных телефонов, средств связи и других электронных устройств. В случае выявления таких нарушений экзаменационные результаты аннулируются.