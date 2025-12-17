Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем

Украинские войска отбросили российские подразделения от Купянска и установили контроль почти над 90% территории города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает РБК-Украина.

Сырский принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн», которое прошло в формате видеоконференции. Он проинформировал союзников о текущей ситуации на фронте, подчеркнув ее сложность, и привел конкретные примеры успешных действий ВСУ.

«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить россиян от Купянска и взять под контроль почти 90% территории города», – рассказал главнокомандующий.

Особое внимание он уделил Покровскому направлению, где российские войска более 17 месяцев пытаются захватить город. «Украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отбили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска», – указал Сырский.

По его словам, украинские военные также продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны ВС РФ.

При этом он указал, что ситуация на фронте остается сложной. «Для ведения стратегической наступательной операции россияне нарастили группировку до численности около 710 тыс. человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла», – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.