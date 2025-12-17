USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Трамп позаботился о месте для инаугураций

14:50 430

Строительство нового бального зала, которое инициировал американский президент Дональд Трамп, обойдется в $400 млн. Об этом он заявил во вторник, 16 декабря, во время приема по случаю Хануки, цитирует Bloomberg.

По словам президента США, бальный зал будет оборудован для проведения инаугураций в будущем. «В течение 150 лет они мечтали о бальном зале. Это будет самый красивый бальный зал, и он будет использоваться для проведения инаугураций», – заявил Трамп.

Он сказал, что инаугурации, которые обычно проводятся в Капитолии США, часто сопровождаются проблемами с безопасностью и погодой. «С точки зрения безопасности, мы можем сделать лучше», – подчеркнул Трамп.

По словам американского президента, бальный зал будет иметь почти 13-сантиметровые стеклянные окна, «непробиваемые ничем, кроме гаубицы».

В этот же день федеральный судья, рассматривающий иск Национального фонда сохранения исторического наследия, не остановил работу над проектом, поскольку судебный процесс продолжается. «Я благодарю судью в этом деле за мужество в принятии правильного решения», – добавил Трамп.

Предлагаемая стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа. Его масштабы также выросли: сначала Трамп заявлял, что он «не будет мешать нынешнему зданию», а затем решил снести все восточное крыло. Недавно Трамп заявил, что задуманный им зал торжественных приемов достроят ориентировочно через полтора года.

